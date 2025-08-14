هلال ورزق يُذلان الاتحاد.. تألق مودرن سبورت يستمر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاز فريق مودرن سبورت على الاتحاد السكندري في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 2-1 على ملعب الإسكندرية.

تألق مودرن سبورت

سجل هدفي مودرن سبورت كل من محمد هلال من ركلة جزاء ومحمود رزق من ضربة رأس، فيما سجل فادي فريد هدف الاتحاد الوحيد في الدقائق الأخيرة. بفضل هذا الانتصار، يتصدر فريق مودرن سبورت جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا برصيد 4 نقاط.

هزيمة مريرة للاتحاد

في المقابل، يتذيل الاتحاد السكندري جدول الترتيب بدون أي نقطة بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين في الجولتين الأولى. وهذه المرة الأولى التي يبدأ فيها الاتحاد الموسم بدون أي انتصار في الجولتين الاولى منذ موسم 2012-13.

أحداث المباراة

تميزت المباراة بتألق حارس مودرن سبورت محمد أبو جبل وبجهود كبيرة من جانب لاعبي الفريق، حيث تقدموا في الشوط الأول بتسجيل هدفين. وبالرغم من محاولات الاتحاد في الشوط الثاني، لم يتمكنوا من تسجيل سوى هدف واحد.

جدول ترتيب الدوري المصري

مودرن سبورت – 4 نقاط

الاتحاد السكندري – 0 نقطة

ختاما

بفضل هذا الانتصار، يستمر فريق مودرن سبورت في تحقيق الانتصارات والتفوق على منافسيه في الدوري المصري الممتاز. وفي انتظار المزيد من الإثارة والتشويق في المباريات القادمة.