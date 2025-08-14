برامج قرآنية وإرشادية تنفذها وكالة الحرمين للشؤون النسائية وتستفيد منها آلاف القاصدات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “وكالة الحرمين للشؤون النسائية” تنفذ برامج قرآنية وإرشادية استفادت منها آلاف القاصدات

في خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات النسائية في المسجد الحرام، نفذت وكالة الحرمين للشؤون النسائية، التابعة لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من البرامج القرآنية والإرشادية والتطوعية خلال شهر محرم الماضي. هذه البرامج شملت مبادرات متنوعة وبرامج تثقيفية، استفادت منها جموع كبيرة من القاصدات والزائرات.

وأظهرت الإحصائيات الشهرية أن الحلقات القرآنية شهدت مشاركة 44,517 امرأة، بينما شاركت 4,084 امرأة في المبادرات التطوعية. واستفادت 999 امرأة من خدمة إجابة السائلات، في حين بلغ عدد المستفيدات من برامج التوجيه والإرشاد الديني 351,514 امرأة.

تأتي هذه الجهود في إطار رسالة الرئاسة في تعزيز الحضور الديني والتثقيفي للمرأة في الحرمين الشريفين، وتعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بأعلى معايير الجودة والتميز.

ويتابع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، هذه البرامج بإهتمام خاص لتطوير الخدمات النسائية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتوفير تجربة إيمانية مميزة للضيوف والزوار.

هذا ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة النسائية في المسجد الحرام، وتحقيق التنمية المستدامة في الخدمات الدينية والتثقيفية.