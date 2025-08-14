سمو ولي العهد ورئيس دولة الإمارات يناقشان في اتصال هاتفي تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سمو ولي العهد ورئيس دولة الإمارات يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي اليوم، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.