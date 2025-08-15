شكرا لقرائتكم خبر عن قتال عنيف بين قبيلتين في مأرب وسط تحليق للمسيرات الٲمريكية والان مع التفاصيل

شهدت محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، مساء الخميس، اندلاع مواجهات مسلّحة عنيفة بين قبيلتي آل قماد (آل حتيك) وآل مسرعان (آل فجيح) في منطقة وادي عبيدة، على خلفية خلاف فردي تطور سريعًا إلى نزاع قبلي واسع.



ووفق مصادر محلية، بدأت الأحداث بمشاجرة بين شابين من الطرفين استخدمت فيها الأيدي والأسلحة النارية، قبل أن تتجدد الاشتباكات وتتسع لتشمل مقاتلين من القبيلتين، وتتحول إلى معركة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

شهود عيان أكدوا رصد تحليق طائرة مسيّرة أمريكية فوق موقع المواجهات، في وقت استمرت فيه المعارك حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة، وسط غياب أي وساطة فعّالة لوقف إطلاق النار، وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة القتال.