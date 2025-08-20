شكرا لقرائتكم خبر عن طيران اليمنية تلتزم بقرار حكومي وتبيع التذاكر بالريال اليمني والان مع التفاصيل

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية عن بيع تذاكر السفر بالعملة المحلية، الريال اليمني، وذلك في خطوة تتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2025 الذي يمنع التعامل بالعملات الأجنبية.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل الإجراءات على المسافرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع التأكيد على أن أسعار التذاكر ستبقى ثابتة ولن يطرأ عليها أي تغيير.



وفي سياق متصل، وجهت وزارة النقل كافة الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها بضرورة الالتزام التام بهذا القرار.