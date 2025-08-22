شكرا لقرائتكم خبر عن في حفل بهيج ...مدينة اب تزف عريسها المهندس ضياء الدين نجيب البعداني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في حفل بهيج ...مدينة اب تزف عريسها المهندس ضياء الدين نجيب البعداني
الشاب الخلوق ضياء نجيب البعداني غادر حياة العزوبية وانتقل إلى حياة الزوجية ليكون مع شريكة حياته أسرة جديدة في مدينة اب التي ازدانت اليوم بهذا العرس المبارك
اجمل التهاني واطيب التبريكات لعريسنا الغالي (وبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير)
المهنئون لك والاكثر فرحا
هيئة التدريس بمدارس الضياء
هيئة تحرير موقع "الخليج 365" الاخباري
الاستاذ محمد عبد الله الاصبحي
الاستاذ بشير العماري
منصور زاهر. رئيس تحرير موقع "الخليج 365" الاخباري