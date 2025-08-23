تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قيل أنه لوالدة الشهيد مهند فضل, الذي استشهد في معارك كردفان الأخيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أدمى قلوب المتابعين بعد ظهور والدة الشهيد في حالة حزن شديد على رحيل فلذة كبدها. وقالت والدة الشهيد وهي تبكي: “تمنحه الجنة في شبابه يارب العالمين وتزوجه من الحور العين وعافية منه ورضيانة عليه لا يتحاسب لا يتعاقب”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. “يارب العالمين تزوجه من الحور العين وعافية منه ورضيانة عليه”.. مقطع فيديو يدمي القلوب لوالدة الشهيد مهند فضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.