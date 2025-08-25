شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق على القرارات الحاسمة التي صدرت في عدن الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:

القرارات التي أصدرها اليوم رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سالم ثابت العولقي ليست عادية .. بل محورية ومفصلية في مسار إصلاح فرع الهيئة بعدن.



واضاف:سنوات من العشوائية والتجاوزات أفقدت الناس الثقة، لكن إعادة هيكلة قيادة الفرع اليوم، وتكليف شخصيات مهنية على رأسها الأستاذة إلهام حيدرة، تمثل فرصة حقيقية لإحداث تغيير فعلي في الأداء، وبداية تصحيح طال انتظاره.هذه القرارات تعطي أملًا جديدًا بإمكانية التصحيح، حين تتوفر النية.