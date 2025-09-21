شكرا لقرائتكم خبر عن صادم.. تسريب فيديو يوثق لحظة اغتيال أفتهان المشهري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة اغتيال المواطن أفتهان المشهري، موجة من الصدمة والاستنكار، وسط دعوات متزايدة للكشف عن ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.



ويُظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات مراقبة في موقع الحادثة، لحظة تنفيذ عملية الاغتيال بطريقة مباغتة وسريعة، ما كشف جزءاً من تفاصيل العملية التي كانت محاطة بالغموض. وقد أعاد نشر المقطع تسليط الضوء على القضية التي هزّت الرأي العام خلال الأيام الماضية.



مصادر محلية أوضحت أن الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها المكثفة في الحادثة.



الجريمة التي أودت بحياة أفتهان المشهري ما تزال تطرح العديد من التساؤلات حول خلفياتها، في وقت تتعالى فيه الدعوات لسرعة كشف نتائج التحقيق وضمان العدالة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات.


