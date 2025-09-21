طلبة الإمارات يعرّفون زوار «البيت الإماراتي» بتراث الدولة باللغة الصينية

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم الطلبة الإماراتيون الدارسون في الجامعات الصينية نموذجاً مشرفاً للشباب الإماراتي، خلال مشاركتهم التطوعية في فعاليات «البيت الإماراتي» المقام عند مدخل سور الصين العظيم - موتيانيو، إلى جانب إسهاماتهم التطوعية في تنظيم «سباق زايد الخيري 2025 وماراثون هوايرو - سور الصين العظيم».

وأظهر الطلبة إمكانات ثقافية ومعرفية متميزة خلال تفاعلهم مع الزوار، حيث قدّموا شروحات مباشرة باللغة الصينية حول الثقافة والتراث الإماراتي، بما في ذلك العادات والتقاليد والفنون التراثية والمأكولات الشعبية، ما أسهم في إضفاء بُعد حضاري على المشاركة الإماراتية وتعزيز جسور التفاهم بين الشعبين الإماراتي والصيني. وفي الجانب التنظيمي، شارك الطلبة في استقبال المتسابقين وتقديم الدعم اللوجستي والإرشادي، ما أسهم في إنجاح الفعالية، وترسيخ القيم الإنسانية التي يحملها سباق زايد الخيري في تعزيز مفاهيم العطاء والعمل التطوعي.

وأكد الطلبة المشاركون أن حضورهم يأتي انطلاقاً من التزامهم بنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خدمة الإنسانية، وتجسيداً لدور الشباب الإماراتي كسفراء للقيم النبيلة في المحافل الدولية. وأعرب المشاركون الصينيون عن تقديرهم لجهود الشباب الإماراتي، مشيدين بحسن تنظيمهم ومشاركتهم الثقافية الثرية، مؤكدين أن «البيت الإماراتي» أضاف بعداً حضارياً للفعالية، وعكس صورة دولة الإمارات كجسر للتواصل الحضاري بين الشعوب.