"تريندز" يدشّن مكتبه الافتراضي في العاصمة الأردنية

ابوظبي - سيف اليزيد - دشّن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبه الافتراضي في العاصمة الأردنية عمَّان، ليشكل خطوة نوعية جديدة نحو ترسيخ موقعه كمنصة بحثية رائدة في المنطقة والعالم.

ويأتي هذا الافتتاح ليكون نافذة للتواصل مع مراكز الفكر والبحث الإقليمي والدولي، وجسراً لبناء شراكات استراتيجية تخدم مسارات المعرفة.

حضر حفل التدشين معالي الدكتور محمد حسين المومني، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، ومعالي الدكتور مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي السابق، إلى جانب الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والوفد المرافق له، وجمع من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وباحثين وإعلاميين.

وقال الدكتور محمد العلي، إن تدشين مكتب عمَّان يُعد محطة بارزة في مسيرة توسع "تريندز" البحثية عالمياً، وإن اختيار العاصمة الأردنية يحمل أبعاداً بحثية وفكرية مهمة، موضحا أن المركز يتطلع من خلال المكتب إلى بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع المؤسسات الأردنية والإقليمية، والعمل المشترك على مبادرات ومشاريع تخدم قضايا التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

بدوره قال جعفر الزعبي، مدير عام قناة المملكة، إن افتتاح مكتب تريندز للبحوث والاستشارات في عمَّان خطوة تجسد عمق العلاقات الأخوية، وتعكس إيماناً مشتركاً بأهمية المعرفة والتحليل العميق وصناعة القرار الواعي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة.

ويضم مكتب عمَّان نخبة من الباحثين أصحاب الخبرات المتنوعة، حيث سيعمل على توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لدعم أنشطة المركز، وإنتاج دراسات معمقة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات البحثية المتخصصة. كما سيسهم المكتب في تعزيز الحضور الدولي لـ"تريندز"، وترسيخ دوره كمنصة للبحث العلمي والحوار الفكري، بما يدعم صناع القرار، ويرفد المؤسسات الأكاديمية والإعلامية بقراءات إستراتيجية وموضوعية حول القضايا الراهنة والمستقبلية.