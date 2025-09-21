ترامب: سأمنح بن كارسون وسام الحرية الرئاسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس دونالد ترامب اليوم، إنه سيمنح بن كارسون وسام الحرية الرئاسي، أعلى وسام مدني في البلاد، وهو ثالث وسام من هذا النوع يعلن عنه هذا الشهر.

وقال ترامب في خطاب خلال فعالية في ماونت فيرنون بمعهد "أميركان كورنرستون"، الذي أسسه كارسون،:"تهانينا يا بن إنه لم يعلم بهذا، أتمنى أن يكون سعيداً". وكان كارسون وهو جراح أعصاب سابق قد سبق له الترشح ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري عام 2016، ثم شغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية خلال إدارة ترامب الأولى.

وتطورت العلاقة بين الخصمين السابقين لتصبح علاقة متينة، وكان كارسون واحداً من أبرز المتنافسين على منصب نائب ترامب في حملته الرئاسية عام 2024. ويمنح وسام الحرية الرئاسي، الذي تأسس عام 1963، للأفراد الذين قدموا مساهمات جديرة بالتقدير بشكل خاص لأمن أو المصالح الوطنية للولايات المتحدة أو السلام العالمي أو المساعي الثقافية أو المجتمعية الهامة الأخرى.