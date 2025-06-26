أمل وجورج كلوني في ضيافة الملك تشارلز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استضاف الملك تشارلز الثالث صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو حفل استقبال خاص في قصر باكنغهام، احتفاءً بالفائزين بجوائز King’s Trust Award 2025، التي تُمنح تكريمًا لشباب أحدثوا تأثيرًا إيجابيًا في مجتمعاتهم. وقد حضر الحفل عدد من الداعمين وسفراء المؤسسة، من بينهم النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل كلوني.

لقاء لافت بين آل كلوني والملك تشارلز

ظهر جورج كلوني، البالغ من العمر 64 عامًا، بإطلالة أنيقة ببدلة رمادية وقميص مفتوح باللون نفسه، فيما تألّقت أمل كلوني بفستان أسود مكشوف الكتفين، نسقته مع حذاء بكعب عالٍ وحقيبة ذهبية، وقد بدت علامات السعادة والانسجام واضحة خلال لقائهما بالملك، حيث تبادلوا أطراف الحديث في أجواء ودية.

تكريم محلي وعالمي للشباب

التقى الملك خلال الحفل بالفائزين في ثماني فئات محلية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ثلاث فئات عالمية تم الإعلان عن فائزيها قبل يوم من الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز، والمقرر إقامته في قاعة المهرجانات الملكية يوم الخميس 26 يونيو.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على “إنستغرام” صورًا من اللقاء، أرفقها بتعليق: “استضاف الملك، اليوم، حفل استقبال خاص في قصر باكنغهام للفائزين بجوائز كينغز تراست لعام 2025. تهانينا لجميع الفائزين المستحقين – ولمؤسسة كينغز تراست الدولية، التي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها.”

عن King’s Trust

مؤسسة King’s Trust هي منظمة خيرية بريطانية أسسها الملك تشارلز الثالث عام 1976 عندما كان أميرًا لويلز، وكانت تُعرف سابقًا باسم Prince’s Trust. بعد تولّيه العرش، تغيّر اسمها إلى King’s Trust.

تهدف الجائزة إلى دعم الشباب من عمر 11 إلى 30 عامًا، خاصة ممن يواجهون تحديات اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية. وتقدم المؤسسة فرصًا في التعليم، التدريب المهني، تمويل المشاريع الصغيرة، ودورات تنمية المهارات والثقة بالنفس. وقد دعمت منذ تأسيسها أكثر من مليون شاب في بريطانيا، وتوسعت نشاطاتها إلى بلدان عدة منها: أستراليا، كندا، باكستان، الهند، الولايات المتحدة وغيرها، تحت اسم Prince’s Trust International.