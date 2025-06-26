ميشيل أوباما تكشف عن خلاف حاد مع باراك حول طريقة تربية ابنتيهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات جديدة أثارت اهتمام المتابعين، كشفت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما عن خلاف كبير حدث بينها وبين زوجها، الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بشأن أسلوب تربية طفلتيهما في سنواتهما الأولى، وتحديدًا حول استخدام طريقة “تدريب النوم بالبكاء” المعروفة بأسلوب فيربر.

وتحدثت ميشيل عن التجربة خلال حلقة بودكاستها “IMO” التي استضافت فيها عالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت، حيث ناقشا التحديات النفسية المرتبطة بتربية الأطفال. وأشارت إلى أن باراك كان مؤيدًا لاستخدام هذه الطريقة، في حين كانت هي مترددة بشدة في تنفيذها.

وقالت ميشيل: “لم أرغب في فعل ذلك. فعل باراك ذلك، ولا أعلم إن كان في إمكاني فعله لأنني لم أكن متأكدة من فكرة ترك الطفل الذي تحبه يبكي ويبكي”. وأضافت أن الأمر كان صعبًا نفسيًا عليها إلى حد أنها كانت “تغطّي أذنيها حرفيًا” لتجنّب سماع بكاء طفلتيها، مشيرةً إلى أن باراك تولّى تنفيذ الخطة في فترة كان يعمل فيها ليلاً، مما سمح لها بالنوم والتعافي بعد الولادة.

وأوضحت أن استخدام هذا الأسلوب لم يستغرق أكثر من أسبوع حتى أتى بنتائج فعّالة، بعد ليالٍ قليلة فقط من بدء التجربة، مؤكدةً أن السر في نجاح الطريقة يكمن في البدء المبكر بتطبيقها. وأشارت إلى أنها بدأت باستخدام تقنية فيربر بعد فطام إحدى ابنتيها عن الرضاعة في عمر أربعة أو خمسة أشهر.

يُذكر أن ميشيل (61 عامًا) وباراك أوباما (63 عامًا) تزوجا في عام 1992، وأنجبا ابنتيهما ماليا (26 عامًا) وساشا (24 عامًا) في عامي 1998 و2001.