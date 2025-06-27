مشاهد “تذكّر الحب” تثير أزمة.. وشائعات تطال علاقات باريش أردوتش وهاندا أرتشيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “تذكّر الحب” (Aşkı Hatırla) من بطولة النجمين التركيين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل، تصدّرت علاقتهما الشخصية عناوين الصحافة التركية والعربية، وسط شائعات عن توتر علاقتهما بشركائهما العاطفيين.

المسلسل أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب المشاهد الجريئة التي جمعت بين بطليه، ما أطلق موجة من التكهنات حول تأثير هذا التعاون الفني على علاقاتهما العاطفية خارج الشاشة.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير صحفية تركية إلى وجود أزمة بين باريش أردوتش وزوجته جوبسي أوزاي، خاصة بعد أن لاحظ الجمهور حذف جوبسي لصورها القديمة مع زوجها من حساباتها الرسمية، وامتناعها عن التفاعل مع العمل الجديد، مما أثار الشكوك حول احتمال انفصالهما.

إلا أن أردوتش كسر صمته بطريقة غير مباشرة، حيث قام بإعادة نشر إعلان لمشروع زوجته الجديد عبر حسابه الرسمي، في خطوة اعتبرها البعض رداً صامتاً لنفي الشائعات، وإشارة إلى استمرار العلاقة رغم ما يُثار.

من جهتها، لم تسلم هاندا أرتشيل من الشائعات، حيث تناقلت الصحافة التركية أنباء عن توتر في علاقتها برجل الأعمال هاكان سابانجي، بعد أن أعربت عائلته عن رفضها لها كزوجة مستقبلية بسبب طبيعة مشاهدها في المسلسل، وفق ما تم تداوله.

لكن النجمة التركية وحبيبها وضعا حدًا للتكهنات، حيث نشرا صوراً جديدة من أجواء احتفالهما بعيد ميلاد هاجي سابانجي، شقيق هاكان، مؤكدين أن علاقتهما لا تزال قائمة.

وتزامنًا مع ذلك، انتشر وسم #هاندا_فعلتها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، مما أثار انقساماً بين المتابعين، حيث رأى البعض أن تحميل أرتشيل وحدها مسؤولية ما يُشاع حول توتر علاقة أردوتش بزوجته أمر غير عادل، مشيرين إلى أنه كان من الأجدر توجيه النقد لكليهما أو الاكتفاء بالنقاش الفني.

وتبقى التفاعلات الجماهيرية المتواصلة حول المسلسل، وعلاقاتهما الخاصة، مادة دسمة للمتابعة الإعلامية، في ظل نجاح العمل وتزايد الاهتمام بالثنائي على المستويين التركي والعربي.