براد بيت يتعرض للسرقة في لوس أنجيليس.. والشرطة تلاحق 3 مشتبه بهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض منزل النجم العالمي براد بيت في لوس أنجيليس لعملية سرقة نفذها لصوص تسللوا إلى داخل العقار عبر تسلق السور والدخول من النافذة الأمامية، في حادثة وقعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي.

ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، لم يكن بيت متواجداً في المنزل المؤلف من ثلاث غرف نوم لحظة الحادث، حيث كان في لندن للترويج لفيلمه الجديد الذي يتناول عالم سباقات الفورمولا 1.

وأعلنت إدارة شرطة لوس أنجيليس أنها تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم فرّوا من مكان الجريمة وبحوزتهم “ممتلكات متنوعة”، مشيرة إلى أنها استجابت للبلاغ عند الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي. ولم تكشف الشرطة عن طبيعة أو قيمة المسروقات حتى الآن.

ويُذكر أن براد بيت اشترى هذا العقار الواقع في شارع نورث إيدغمونت ضمن حي لوس فيليز مقابل 5.5 مليون دولار في نيسان/أبريل 2023، بحسب موقع “تريدد” المتخصص في العقارات التجارية. ويقع المنزل على مقربة من حديقة غريفيث الشهيرة، التي تضم مرصد غريفيث ولافتة هوليوود الشهيرة.

وبذلك، ينضم براد بيت إلى قائمة من نجوم هوليوود الذين تعرضوا مؤخراً لعمليات سرقة في لوس أنجيليس، وسط تزايد القلق بشأن أمن المشاهير في المدينة.