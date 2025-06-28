بالتزامن مع بدء عرض مسلسل مملكة الحرير.. إليكم مسلسلات مصرية نجحت في تقديم الفانتازيا للجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 08:50 مساءً - يترقب قطاع كبير من الجمهور انطلاق عرض مسلسل "مملكة الحرير" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وذلك بعد الإعلان عن موعد العرض من قبل المنصة الرقمية صاحبة العرض الحصري للعمل.
حيث كشفت منصة "يانغو بلاي" الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل "مملكة الحرير"، وأرفقت به تعليقاً دعائياً جاء كالتالي: "المملكة ليها ملك واحد.. بس العرش مهمة الوصول ليه مش سهلة!"، كما أعلنت المنصة عن بدء عرض أولى حلقات المسلسل الجديد غداً الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.
وقد سبق مسلسل "مملكة الحرير"، عدد من الأعمال الدرامية التي نجحت في تقديم فكرة الفانتازيا والخيال العلمي للجمهور، وسوف ترصد "الخليج 365" من خلال هذا الموضوع أبرز المسلسلات التي تناولت الفانتازيا.
وتدور أحداث مسلسل "مملكة الحرير" في إطار من الأكشن والرومانسية من خلال سرد أحداثه قصة ملحمية مشوّقة حول شقيقين متباعدين، ويجدان أنفسهما في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما، ويجمعهما القدر من جديد، ولكن كخصمين يتنافسان على عرش المملكة.
أما الجزء الثاني يستكمل جودر بن عمر المصري، الصراع حيث تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) ويواصل مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.
والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وأحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.
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المسلسل بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، خالد كمال، إسماعيل فرغلي، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبوذكري.
حيث تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول شخصية "علي التهامي - أحمد حاتم" وهو شاب ثلاثيني متزوج من ابنة رجل ملياردير على خلاف دائم معه، وحينما يُتوفى والد "علي" الرسام المغمور الذي كان منقطعاً عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير زواجه، يذهب "علي" بهدف بيع منزل والده القديم، إلا أنه يكتشف سرداباً سرياً داخل المنزل ويقوده إلى زمن آخر، ليعود إلى فترة الأربعينيات وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده ويعرف من خلالها بأن منزل والده كان فيما مضى "بانسيون"، لتتوالى زياراته واكتشافاته لقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر هذا السرداب، الذي يربط بين عصرين مُختلفين.
ويُشارك في بطولة مسلسل "عمر أفندي" عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبوسريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، ويأتي المسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.
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وقد عُرض المسلسل في عام 2022 على منصة شاهد، من بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، نيللي كريم وآخرين ومن تأليف توني جوردن وإخراج كولين توج.
تدور أحداث المسلسل حول عامل محدود الدخل من عُمال الإنارة في حي اسمه "مسعود – محمد هنيدي" حيث يعيش العامل حياة بائسة ودخله لا يكفي معيشته، وكان دوماً ما يواجه خلافات مع زوجته "جميلة – هنا شيحة" وحماته "دلال عبدالعزيز" اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم من الأيام تستدرجه الحياة ليتعرف على "دكتور ماضي – سامي مغاوري" الذي يقدم له أخلاقاُ للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعاً ليكتشف معها حياةً جديدةً بشخصيات جديدة وأخلاق مستعارة للبيع.
المسلسل من بطولة محمد هنيدي، دلال عبدالعزيز، هنا شيحة، محمد ثروت، سلوى محمد علي، محمود حافظ، ومن إخراج سامح عبدالعزيز ومحمدالعدل، ومن تأليف يوسف السباعي ومعالجة درامية وسيناريو وحوار أحمد عبدالله.
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وتدور أحداثه حول (داليدا) فتاة تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء حيث تقابل الموظف المسؤول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول الجنة، لذا يتوجب عليها العودة للأرض وإصلاح شخصيتها، ولكنها تعود إلى الأرض بجسد آخر وهو جسد (عليا) وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.
المسلسل عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2016؛ من تأليف كريم حسن بشير وإخراج حسام علي؛ وبطولة شيري عادل، يسرا اللوزي، وريهام حجاج، بيومي فؤاد، وانتصار، بالإضافة إلى العديد من النخبة الفنية.
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حيث كشفت منصة "يانغو بلاي" الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل "مملكة الحرير"، وأرفقت به تعليقاً دعائياً جاء كالتالي: "المملكة ليها ملك واحد.. بس العرش مهمة الوصول ليه مش سهلة!"، كما أعلنت المنصة عن بدء عرض أولى حلقات المسلسل الجديد غداً الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.
وقد سبق مسلسل "مملكة الحرير"، عدد من الأعمال الدرامية التي نجحت في تقديم فكرة الفانتازيا والخيال العلمي للجمهور، وسوف ترصد "الخليج 365" من خلال هذا الموضوع أبرز المسلسلات التي تناولت الفانتازيا.
كريم محمود عبدالعزيز في صراع على العرش بـ"مملكة الحرير"تدور أحداث مسلسل "مملكة الحرير" في إطار من الفانتازيا من تأليف وإخراج بيتر ميمي بعدما قدم تلك التجربة من قبل مع الفنان كريم محمود عبد العزيز في السينما، ويُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فواز ومحمود البزاوي وآخرون.
وتدور أحداث مسلسل "مملكة الحرير" في إطار من الأكشن والرومانسية من خلال سرد أحداثه قصة ملحمية مشوّقة حول شقيقين متباعدين، ويجدان أنفسهما في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما، ويجمعهما القدر من جديد، ولكن كخصمين يتنافسان على عرش المملكة.
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ياسر جلال يحلّ لغز الكنوز في "جودر"على مدار جزئين عُرضا خلال مواسم دراما رمضان لعامي 2024 و 2025 مسلسل "جودر"؛ والذي تدور أحداثه في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.
أما الجزء الثاني يستكمل جودر بن عمر المصري، الصراع حيث تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) ويواصل مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.
والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وأحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.
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أكرم حسني يواجه الأرواح في "الكابتن"أما مسلسل "الكابتن" والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025؛ دارت أحداثه بين الكوميديا والفانتازيا، يرتكب "الطيار حسام عزالدين" والذي جسد شخصيته أكرم حسني؛ أثناء إحدى رحلاته الجوية خطأ غير مقصود يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يُفاجأ بعد استيقاظه من غيبوبة طويلة بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطاً كبيراً حتى يقوم بتنفيذها.
المسلسل بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، خالد كمال، إسماعيل فرغلي، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبوذكري.
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أحمد حاتم يتنقل عبر الزمن في "عمر أفندي"يُعد مسلسل "عمر أفندي" من المسلسلات التي تصدرت قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة بمصر على منصة "شاهد"؛ حيث إن العمل جمع بين الكوميديا والفانتازيا حول تنقل البطل بين عصرين مُختلفين ومشاهدة الحياة الاجتماعية في كل منهما، حيث الانتقال من العصر الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا، إلى عصر الأربعينيات بكل ما تحمله من فترة احتلال ولغة مستخدمة على اختلافها، مما يخلق بعض المواقف الكوميدية خلال أحداث المسلسل.
حيث تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول شخصية "علي التهامي - أحمد حاتم" وهو شاب ثلاثيني متزوج من ابنة رجل ملياردير على خلاف دائم معه، وحينما يُتوفى والد "علي" الرسام المغمور الذي كان منقطعاً عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير زواجه، يذهب "علي" بهدف بيع منزل والده القديم، إلا أنه يكتشف سرداباً سرياً داخل المنزل ويقوده إلى زمن آخر، ليعود إلى فترة الأربعينيات وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده ويعرف من خلالها بأن منزل والده كان فيما مضى "بانسيون"، لتتوالى زياراته واكتشافاته لقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر هذا السرداب، الذي يربط بين عصرين مُختلفين.
ويُشارك في بطولة مسلسل "عمر أفندي" عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبوسريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، ويأتي المسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.
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عمرو يوسف يتعاقد مع الشيطان في "وعد إبليس"تُصاب زوجة رجل الأعمال "إبراهيم – عمرو يوسف" بمرض خطير ليس له علاج، فيلجأ إلى شخص أقنعه بأنه قادر على شفاء زوجته ولكن في المقابل يوقع عقداً لبيع روحه لإبليس بعد موته، ولكن سرعان ما ينكث إبليس بوعده ليبدأ بتحويل إبراهيم إلى رجل شرير خاضع لسيطرته ويدفعه لتنفيذ أجندته الشيطانية بعد منحه قوى خارقة.
وقد عُرض المسلسل في عام 2022 على منصة شاهد، من بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، نيللي كريم وآخرين ومن تأليف توني جوردن وإخراج كولين توج.
محمد هنيدي يتناول الأخلاق في "أرض النفاق""أرض النفاق" المسلسل الذي عُرض برمضان 2018، من إنتاج شركة العدل جروب وبطولة كل من محمد هنيدي، هنا شيحة، دلال عبدالعزيز وسامي مغاوري. وقصة المسلسل مقتبسة من رواية للكاتب يوسف السباعي تحمل نفس الاسم.
تدور أحداث المسلسل حول عامل محدود الدخل من عُمال الإنارة في حي اسمه "مسعود – محمد هنيدي" حيث يعيش العامل حياة بائسة ودخله لا يكفي معيشته، وكان دوماً ما يواجه خلافات مع زوجته "جميلة – هنا شيحة" وحماته "دلال عبدالعزيز" اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم من الأيام تستدرجه الحياة ليتعرف على "دكتور ماضي – سامي مغاوري" الذي يقدم له أخلاقاُ للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعاً ليكتشف معها حياةً جديدةً بشخصيات جديدة وأخلاق مستعارة للبيع.
المسلسل من بطولة محمد هنيدي، دلال عبدالعزيز، هنا شيحة، محمد ثروت، سلوى محمد علي، محمود حافظ، ومن إخراج سامح عبدالعزيز ومحمدالعدل، ومن تأليف يوسف السباعي ومعالجة درامية وسيناريو وحوار أحمد عبدالله.
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إنجي وجدان تعيش بروح سلمى أبوضيف في "طلعت روحي""طلعت روحي" هو مسلسل مصري عُرض عام 2018؛ وهو النسخة العربية المصرية من المسلسل الأمريكي Drop Dead Diva؛ والنسخة العربية المصرية من إخراج رامي رزق الله وسيناريو وحوار شريف بدر الدين ووائل حمدي وبطولة إنجي وجدان، نيكولا معوض، سلمى أبوضيف، أحمد عبد المجيد، إسلام إبراهيم، ميار الغيطي، هبة عبد العزيز، تامر فرج.
وتدور أحداثه حول (داليدا) فتاة تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء حيث تقابل الموظف المسؤول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول الجنة، لذا يتوجب عليها العودة للأرض وإصلاح شخصيتها، ولكنها تعود إلى الأرض بجسد آخر وهو جسد (عليا) وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.
شيري عادل وريهام حجاج ويسرا اللوزي بنات خارقات في "بنات سوبر مان"مسلسل "بنات سوبر مان" والذي دارت أحداثه عن ثلاث فتيات خارقات وشخصية سوبرمان الأسطورية، هذا الأخير يأتي إلى مصر ليقوم بمهمة خاصة كلفته بها الحكومة الأمريكية، فحين وصوله لمصر التقى بالمسؤول المصري واقترح علية أخذ قسطٍ من الراحة، وأخذه لأحد الملاهي الليلية، هناك تعرف إلى امرأة فيتزوج بها وينجبان ثلاث بنات خارقات، فتحاول البنات الخارقات تقمص شخصيات خارقة بطريقة كوميدية فيتعرضن للعديد من المشاكل لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي فانتازي ساخر.
المسلسل عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2016؛ من تأليف كريم حسن بشير وإخراج حسام علي؛ وبطولة شيري عادل، يسرا اللوزي، وريهام حجاج، بيومي فؤاد، وانتصار، بالإضافة إلى العديد من النخبة الفنية.
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