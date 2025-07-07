شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ورانيا يوسف يناقشان سلبيات السوشيال ميديا فى مسلسل لينك والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد الفنانة رانيا يوسف على بطولة مسلسل لينك أمام الفنان سيد رجب، والذى يتم التحضير له من أجل البدء فى تصويره خلال الأسابيع المقبلة لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الاعلامية فى موسم الأوف سيزون، والعمل من تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وإنتاج شركة ايمان لاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب، ويسلط العمل الضوء على سلبيات السوشيال ميديا.

وفى سياق متصل تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "روج أسود" خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة العمل لقاء الخميسى، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، ومن تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداث العمل حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة من ملفات حقيقة داخل محاكم الأسرة المصرية.

رانيا يوسف تواجدت فى رمضان الماضى، بـ 3 مسلسلات من نوعية أعمال الـ 15 حلقة الأول "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، عايدة فهمي، والثاني "جريمة منتصف الليل" وشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، ملك قورة، ميار الغيطي، محمد عز وآخرين.