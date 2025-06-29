بالصور- وليد عطالله يطلق مجموعته “صوفيا الملكية” لصيف ٢٠٢٥ في بلغاريا بحضور مشاهير

أطلق مصمم الأزياء العالمي وليد عطا الله، يوم الجمعة ٢٧ الجاري، مجموعته الجديدة “صوفيا الملكية” لصيف ٢٠٢٥ في بلغاريا، وذلك بحضور عدد من الفنانات أبرزهن هالة صدقي، رانيا يوسف، مريم حسين، والإعلامية بوسي شلبي، وبمشاركة خاصة من الفنانة نوال الزغبي.

بدأ الحفل بلوحة فنية للرقص الشرقي على أغنية “Arabian Nights” أبهرت جميع الحاضرين الذين قدموا من أكثر من دولة أوروبية لمشاهدة أحدث إبداعات وليد عطا الله.

تلا ذلك عرض لراقصات روسيات، ثم عرض النيّون، ففقرة غنائية للفنانة التونسية أمل غربي التي افتتحت فقرتها بأغنية “بتونس بيك” للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، لكن بإيقاع “ريمكس” مختلف، وقدمتها كإهداء خاص لوليد عطا الله، لأنها تعلم أن هذه الأغنية تعني له الكثير.

واختُتم الحفل بفقرة غنائية مميزة للفنانة نوال الزغبي تزامنت مع عرض مجموعة الزفاف الملكية.

وفي كلمته خلال الحفل، قال وليد عطا الله: “مجموعة ’صوفيا الملكية‘ صممت خصيصًا لتناسب الذوق البلغاري، الذي يشبه في جوهره كثيرًا من الذوق العربي. فهم يعشقون الأزياء الملكية التي تتضمن التطريز، والأقمشة الغنية، والألوان الفاخرة. لذلك استخدمتُ مجموعة متنوعة من الأقمشة، منها الدانتيل والشيفون، كما وظّفتُ ’الميتالك‘ بشكل عصري أبهر الحضور الأوروبي والعربي.”

وأشار عطا الله إلى تعاونه مع عدد من أبرز نجوم العالم العربي والعالمي، قائلًا: “نجمات بارزات ارتدين من تصميماتي، منهن ماجدة الرومي، نوال الزغبي، هيفا وهبي، مايا دياب، شيرين عبدالوهاب، كما صممتُ أيضًا للفنانة العالمية جنيفر لوبيز وعدد من النجمات العالميات.”

وفي ختام العرض، كرّم وليد عطا الله النجمات اللواتي سافرن خصيصًا من دول عربية مختلفة لحضور هذا الحدث ومشاركته عرضه الجديد.