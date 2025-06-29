كريم محمود عبد العزيز يحتفل بإطلاق “مملكة الحرير”.. وغياب زوجته يُثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز مساء أمس بالعرض الخاص لمسلسله الجديد “مملكة الحرير”، بحضور عدد من أبطال العمل ونجوم الفن، في أجواء شهدت دعمًا لافتًا من زملائه وأصدقائه.

وشهد العرض حضور عدد من النجوم، أبرزهم شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز وزوجته، إلى جانب كل من محمود البزاوي، أحمد غزي، ووليد فواز، وسط ترقّب جماهيري لانطلاق عرض المسلسل ابتداءً من اليوم الأحد، 29 حزيران (يونيو)، عبر إحدى المنصات الرقمية والقنوات الفضائية.

لكن اللافت خلال الحفل كان غياب زوجة كريم وبناته، ما أثار تساؤلات عدد من الحاضرين، لا سيما بعد الشائعات التي طالت حياته الزوجية في الفترة الأخيرة، والتي كان قد نفى صحتها في أكثر من مناسبة، مؤكّدًا أن علاقته بزوجته وأسرته جيدة ومستقرة.

مسلسل “مملكة الحرير” من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويتكوّن من عشر حلقات فقط، ويجمع في بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز كلًا من أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

وتدور أحداث العمل في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، ضمن حبكة ملحمية هزلية تجري داخل مملكة “الحرير” المزدهرة، وتنطلق القصة من لحظة اغتيال الملك نور الدين الثاني على يد عمّه “الدهبي”، الذي يحاول تصفية أولاده: شمس الدين، ولي العهد، وجلال الدين الرضيع.

لكن خادم الملك “رضوان” ينجح في تهريب الطفلين، قبل أن يفقدهما خلال الهروب. يتربّى شمس الدين لاحقًا بين العبيد كجندي ضمن كتيبة في المملكة، فيما ينشأ جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، وتُربّى الأخت الكبرى “جليلة” في قصر “الدهبي” وتُزوّج من ابنه المفضل.

ومع مرور الزمن، تتشابك مصائر الإخوة وتنكشف هوياتهم، لتبدأ بينهم صراعات مثيرة على العرش والسلطة، في مسلسل يمزج بين الفانتازيا والتشويق والرمزية السياسية والاجتماعية.