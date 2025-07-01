مصطفى شعبان يطمئن الجمهور على صحة والده ويوجه رسالة لوزارة الصحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان مصطفى شعبان عن تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة، مؤكداً أن حالته مستقرة، وموجهاً الشكر للطاقم الطبي ووزارة الصحة المصرية على الدعم والرعاية التي تلقاها والده خلال رحلة العلاج.

وكتب شعبان عبر حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”: “أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى المستشفى على ما لمسناه من رقي في التعامل واهتمام بالغ خلال عملية والدي اليوم، حقاً وجدت فيهم نموذجاً مشرّفاً يجسد كفاءة وإخلاص المنظومة الصحية في مصر”.

وأضاف: “كما أتقدّم بخالص الامتنان إلى وزارة الصحة، وعلى رأسها معالي وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، لما يبذلونه من جهد ودعم متواصلين للارتقاء بالرعاية الصحية. جزاكم الله كل خير، وبارك في جهودكم لخدمة الوطن والمواطن والإنسانية”.

وقد تفاعل الجمهور مع منشور الفنان المصري بالدعاء لوالده بالشفاء التام، فيما أشاد متابعون بكلماته التي تعكس امتناناً للجهات الصحية في مصر.

يُذكر أن مصطفى شعبان يستعد للعودة إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم جديد بعنوان “مملكة”، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبدالوهاب، وذلك بعد غياب دام 15 عاماً عن السينما منذ مشاركته في فيلم “الوتر”. ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال الأسابيع المقبلة، في عودة ينتظرها جمهوره بشغف.