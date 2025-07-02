هشام ماجد وفاتن سعيد في فيديو طريف من كواليس فيلم برشامة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - يواصل الفنان هشام ماجد تصوير أحداث فيلمه الجديد "برشامة" الذي يجمعه بالمخرج خالد دياب مجدداً بعد نجاحهما الكبير في مسلسل "أشغال شقة" بجزأيه الأول والثاني، وفي الوقت ذاته يعمل هشام ماجد على تصوير أحداث الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" بمشاركة شيكو والمقرر عرضه قبل نهاية عام 2025.
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فيلم "برشامة" يتناول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع وذلك في إطار كوميدي، ويقدم هشام ماجد خلال الأحداث شخصية طالب ثانوية عامة، فيما تلعب ريهام عبد الغفور شخصية معلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتحاول بكل الطرق منع الغش في الامتحانات ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.
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يذكر أن هشام ماجد نجح نجاحاً كبيراً بمسلسل "أشغال شقة جداً"، الذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة خلال موسم دراما رمضان 2025، العمل الذي كشف المخرج محمد دياب عن رفضه من معظم النجوم عندما عُرض عليهم، ولكنه منذ عرضه بجزئه الأول والثاني، حاز العديد من الإشادات، وكان أبرزها من عمرو دياب، تامر حسني، نيللي كريم، هند صبري، مصطفى قمر، وغيرهم.
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هشام ماجد وفاتن سعيد في كواليس "برشامة"وظهر هشام ماجد في فيديو طريف من كواليس فيلم "برشامة" جمعه بالفنانة الشابة فاتن سعيد، التي بدورها نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث تحاول فاتن سعيد في الفيديو أداء أغنية حميد الشاعري الشهيرة "بتحبني" برفقة هشام ماجد، إلا أن الأخير لا يستطيع التجاوب معها ويتظاهر بكونه نائماً.
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A post shared by Faten Saeed (@fatensaeed.official)
يمكنكِ قراءة.. أماكن التصوير تنتعش بـ 8 أفلام جديدة للعرض قريباً وهؤلاء نجومها
فيلم "برشامة" يتناول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع وذلك في إطار كوميدي، ويقدم هشام ماجد خلال الأحداث شخصية طالب ثانوية عامة، فيما تلعب ريهام عبد الغفور شخصية معلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتحاول بكل الطرق منع الغش في الامتحانات ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.
أبطال فيلم "برشامة"فيلم "برشامة" من بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، باسم سمرة، طه دسوقي، حاتم صلاح وفاتن سعيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وكان مقرراً أن تقدم بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وبمشاركة مصطفى خاطر، ولكن التحضيرات توقفت قبل العودة مرة أخرى بتغيير أبطال الفيلم.
آخر أعمال هشام ماجد السينمائيةوكان آخر أعمال هشام ماجد في السينما فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي انطلق في دور السينما ديسمبر العام الماضي، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته: هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين.
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قد تحب قراءة.. سينما عادل إمام في 2025.. أجزاء جديدة من 3 أفلام للزعيم
يذكر أن هشام ماجد نجح نجاحاً كبيراً بمسلسل "أشغال شقة جداً"، الذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة خلال موسم دراما رمضان 2025، العمل الذي كشف المخرج محمد دياب عن رفضه من معظم النجوم عندما عُرض عليهم، ولكنه منذ عرضه بجزئه الأول والثاني، حاز العديد من الإشادات، وكان أبرزها من عمرو دياب، تامر حسني، نيللي كريم، هند صبري، مصطفى قمر، وغيرهم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».