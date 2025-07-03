بي تي إس تعلن عودتها في ربيع 2026 بألبوم جديد وجولة عالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت فرقة البوب الكوري العالمية “بي تي إس” عودتها المرتقبة في ربيع عام 2026، من خلال ألبوم جديد وجولة فنية عالمية، في خطوة أثارت موجة حماس عارمة بين ملايين المعجبين حول العالم، الذين ينتظرون بفارغ الصبر لمّ شمل أعضاء الفرقة بعد التوقف.

وجاء الإعلان الرسمي على لسان قائد الفرقة “آر إم”، خلال بث مباشر عبر منصة “وي فيرس”، قال فيه: “ألبومنا سيصدر رسمياً في الربيع المقبل، وسننطلق بعدها بكل تأكيد في جولة حول العالم”.

وتُعد هذه العودة الأولى للفرقة منذ ألبومها “Proof” الذي صدر عام 2022، وحقق مبيعات قياسية تجاوزت 3.5 ملايين نسخة في كوريا الجنوبية وحدها.

وكان توقف أنشطة “بي تي إس” الجماعية قد جاء بسبب التزام أعضائها بالخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، والتي تُفرض على جميع الرجال الأصحاء تحت سن الثلاثين، نتيجة التوترات المستمرة مع كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الفرقة في الولايات المتحدة خلال شهر تموز/يوليو الجاري، لبدء العمل على الألبوم الجديد، وسط ترقّب واسع في سوق الموسيقى العالمية.

ويرى المحللون أن عودة “بي تي إس” تمثل دفعة كبيرة لصناعة الكيبوب، إذ قال يو سونغ مان، المحلل في شركة “ليدينغ إنفستمنت آند سيكيوريتيز”، إن الخبر يُعتبر “إيجابياً للغاية للقطاع”، مشيراً إلى أن الفرقة شكّلت في ذروتها نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، ما يعكس مدى تأثيرها الثقافي والاقتصادي.

وتُعد فرقة “بي تي إس”، التي تأسست عام 2013، أول فرقة كورية جنوبية تتصدّر قوائم الأغاني في الولايات المتحدة، وقد أسّست قاعدة جماهيرية عالمية تُعرف باسم “آرمي”، تُعدّ من الأكثر ولاءً وتأثيراً في العالم.