مي كساب تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة مي كساب تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الجريئة والساخرة عن الرجال، إلى جانب كشفها عن سر جمالها، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لمسرحية “يلا مسرح”.

وفي تصريحات إعلامية على هامش الحفل، قالت مي: “محافظة على جمالي لأني مش بعمل بوتوكس ولا فيلر، وزي كل الستات بغسل وشي بمياه الورد… وصوري كلها بالـ Ai”، في إشارة ساخرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور.

وتحدّثت مي أيضاً عن أحدث أعمالها، مشيرة إلى مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، والذي وصفته بأنه “مبذول فيه مجهود كبير”، كما كشفت عن تجسيدها شخصية صحفية في فيلم آخر رجل في العالم.

أما أكثر التصريحات إثارة للجدل، فكانت تعليقها مازحةً على الجدل الدائر حول قضايا حقوق المرأة، حيث قالت: “ولو الرجالة اختفوا هنتبسط… والستات هي اللي مظلومة جنبهم”، ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين لطرافتها.

وحضر عرض مسرحية “يلا مسرح” عدد من النجوم والشخصيات العامة، من أبرزهم: هشام ماجد، زيد الكردي، محمد حفظي، عمرو منسي، منة القيعي، أحمد عبد الوهاب، أكرم حسني، محمد ثروت، خالد الصاوي، ياسمين العبد، إياد نصار، والمخرج محمد أوتاكا.