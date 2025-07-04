ألبوم “قلبي ارتاح” قريباً.. لطيفة: فيه كل المشاعر اللي عشتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة التونسية لطيفة عن موعد إصدار ألبومها الجديد “قلبي ارتاح”، والذي سيُطرح رسمياً في 10 تموز (يوليو) الجاري، ويتضمن 14 أغنية ستُطرح على دفعات وفق خطة مبتكَرة عبر مختلف المنصات الموسيقية، تماشياً مع التوجهات الحديثة في تقديم الألبومات للجمهور.

ونشرت لطيفة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بوستر الألبوم، وكتبت معلقة: “من أول نغمة، وأنا كنت حاسة إن الألبوم ده هيبقى مختلف. كل تفصيلة فيه اتعملت بحب، وكل كلمة كنت بغنّيها وكأني بتكلم عن نفسي… قلبي ارتاح ألبوم فيه كل المشاعر اللي عشتها، من الفرح للحنين للحب للألم للحزن للجرح… يارب يعجبكم… استنّوه يوم 10 يوليو على كل المنصات الموسيقية.”

كما كشفت لطيفة أن أول دفعة من الأغاني ستُطرح بالتزامن مع تاريخ الإصدار، مع وجود “مفاجأة خاصة” ستُعلن عنها لاحقاً، من دون الكشف عن تفاصيلها، مما أثار حماسة جمهورها وتفاعلهم الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتزامن مع الإعلان، نشرت لطيفة مجموعة من الصور الجديدة من جلسة تصوير خاصة بالألبوم، حيث ظهرت بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها الذين عبّروا عن شوقهم لسماع العمل الجديد.

يُذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان “مفيش ممنوع”، والذي صدر في العام الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً، كما حصد عدداً من الجوائز والتكريمات، وتميّز بكونه أول ألبوم عربي يُصوَّر بالكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.