لماذا تغيب رونالدو عن جنازة ديوغو جوتا وشقيقه؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 11:54 صباحاً - في لحظاتٍ قاسية، ودَّعت عائلة وأصدقاء وزملاء اللاعب البرتغالي ونجم نادي ليفربول ديوغو جوتا، الذي تُوفي وشقيقه صباح الخميس نتيجة حادث سير مروع؛ إذ حرص على الوجود في مراسم الجنازة زملاؤه من فريق ليفربول بالإضافة للعديد من أبطال الكرة، ولكن كان من الملاحظ غياب مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو، تاركاً العديد من علامات الاستفهام وراء عدم حضوره التي تصدرت عناوين الأخبار.

لهذا السبب تغيب رونالدو عن جنازة ديوغو جوتا

https://www.instagram.com/p/DLpYMaCsqZG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLpYMaCsqZG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLpYMaCsqZG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اختار اللاعب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو التغيب عن جنازة مواطنه ديوغو جوتا والاكتفاء بنعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقاً لصحيفة "A Bola" البرتغالية، تحدث رونالدو مباشرةً مع روت كاردوسو، زوجة جوتا، وكان على اتصال أيضاً بوالديه. وكان قرار رونالدو بالابتعاد هو "الخيار الأمثل"؛ إذ كان وجوده سيلفت "اهتماماً مفرطاً" في وقت يتطلب الحذر. وكان الهدف من لفتته إظهار التعاطف والتضامن دون إثارة ضجة إعلامية محتملة كانت ستضر أكثر مما تنفع.

حضر العديد من زملاء جوتا المقربين في المنتخب البرتغالي لتوديعه وكذلك مراسم الدفن في كنيسة ماتريز دي غوندومار. قطع روبن نيفيس وجواو كانسيلو رحلة طويلة من الولايات المتحدة، كما حضر لاعب خط وسط مانشستر سيتي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر يونايتد ديوغو دالوت، اللذان شاركا جوتا في الملعب مع منتخب البرتغال.

كان فريق ليفربول حاضراً أيضاً، بمن فيهم: فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون، جو غوميز، كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر، هارفي إليوت، واتارو إندو، داروين نونيز، ريان جرافينبيرش، فيديريكو كييزا، المدرب آرني سلوت. كما حضر لاعبو ليفربول السابقون، كاويمين كيليهر، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر.

ولكن لم يتمكن نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح من الحضور وحارس المرمى أليسون، لكنه أرسل رسالة إلى العائلة، وكتب على إنستغرام: "عادةً ما أنشر أشياء منطقية، لكن اليوم، لا شيء منطقي! مرة أخرى، يفصلني بحرٌ عن وداع شخص أحبه! لكنني أعلم أن زملائي في النادي يُمثلونني جيداً! إليك يا صديقي، اعلم أنك لن تمشي وحدك أبداً، سنكون معك في أقرب وقت ممكن! في لحظة كهذه، كل ما يمكننا فعله هو الانحناء أمام الله، وننال النعمة والعون في هذا الوقت! سأتذكر ديوغو صديقاً وأباً وزوجاً عظيماً!".

للمزيد من الأخبار: الاتحاد البرتغالي ينعى دييجو جوتا وشقيقه: فقدنا اثنين من الأبطال

وفاة ديوغو جوتا لاعب منتخب البرتغال

https://www.instagram.com/p/DLuYPt6MiEH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLuYPt6MiEH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLuYPt6MiEH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

توفي النجم البرتغالي ديوغو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمرٍ يناهز 28 عاماً، صباح يوم الخميس الماضي، إثر حادث سير مروِّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا، وجاء الحادث بعد أيام من حفل زفافه. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحادث وقع عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا برفقة شقيقه أندريه (26 عاماً)، وهو لاعب كرة قدم أيضاً، عن مسارها؛ ما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها. وأكد شهود عيان، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعاً في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعَّب من عملية الإنقاذ. ونعى جمهور ديوغو جاتا، لاعب منتخب البرتغال على مواقع التواصل الاجتماعي حزناً عليه.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».