“صراع شجاع انتهى بسلام”.. وفاة جوليان مكماهون بعد مسيرة لامعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الممثل الأسترالي الشهير جوليان مكماهون، المعروف بأدواره في مسلسلي “Charmed” و*”Nip/Tuck”*، عن عمر ناهز 56 عاماً في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد معركة شجاعة مع مرض السرطان.

وفي بيان مؤثر نشره موقع Deadline، أعلنت زوجته كيلي مكماهون وفاة زوجها قائلة: “أود إعلام الجمهور بأن زوجي الحبيب، جوليان مكماهون، توفي بسلام هذا الأسبوع بعد صراع شجاع مع السرطان”.

وُلد مكماهون في مدينة سيدني الأسترالية عام 1968، وبدأ مسيرته المهنية كعارض أزياء، قبل أن يتجه إلى التمثيل، أولاً في بلده، ثم في الولايات المتحدة، حيث لمع نجمه في أواخر التسعينيات بدور “كول تيرنر” في المسلسل الخيالي الشهير Charmed، إلى جانب النجمات شانين دوهرتي، أليسا ميلانو، وهولي ماري كومبس.

وقد نعت أليسا ميلانو زميلها الراحل برسالة مؤثرة عبر “إنستغرام”، قالت فيها: “فقدانه أمر غير حقيقي. مبكر جدًا وظالم جدًا. ارقد بسلام يا صديقي. سآخذ ضحكتك معي”.

وبرز مكماهون لاحقًا بدور جراح التجميل المغامر “كريستيان تروي” في مسلسل Nip/Tuck، الذي ابتكره راين مورفي، وعُرض من عام 2003 حتى 2010، ونال عنه ترشيحًا لجائزة “غولدن غلوب” عام 2005. وقد أثار المسلسل جدلاً واسعًا آنذاك بسبب تناوله الجريء لعالم جراحات التجميل في أميركا.

وقدمت شركة Warner Bros. Television، المنتجة للمسلسل، تعازيها في منشور على الصفحة الرسمية لـNip/Tuck على “فيسبوك”، معبّرة عن حزنها العميق على فقدان “موهبة فريدة وصديق محبوب”.

وعلى صعيد السينما، شارك مكماهون في عدد من الأعمال أبرزها دوره في سلسلة أفلام The Fantastic Four، كما شارك في فيلم The Surfer إلى جانب نيكولاس كيدج، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان “كان” السينمائي في مايو 2024.

وقال كيدج في تصريح للموقع: “إنه خبر محزن للغاية. عملت مع جوليان ستة أسابيع، وكان ممثلاً موهوبًا ومتفانيًا بحق”.