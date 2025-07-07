إيمي سمير غانم تخطف الأنظار في أول ظهور بعد ولادة ابنتها (صور)

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت النجمة إيمي سمير غانم الأنظار خلال حضورها برفقة زوجها الفنان حسن الرداد حفل زفاف حفيد النجم الكبير عادل إمام، الذي أُقيم وسط حضور واسع لنجوم الفن والإعلام، إلى جانب أفراد أسرة “الزعيم”.

ويُعد هذا الظهور هو الأول لإيمي بعد ولادتها ابنتها الثانية “فادية” نهاية شهر مايو الماضي، حيث بدت بكامل حيويتها وأناقتها، ولفتت الأنظار بإطلالة أنثوية راقية بفستان أسود ضيّق أبرز خسارتها لبعض من الوزن الذي اكتسبته خلال فترة الحمل.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لإيمي وهي تتمايل برشاقة وتشارك زوجها الرقص على أنغام إحدى الأغاني الشعبية، في أجواء مليئة بالفرح والطاقة الإيجابية.

وحرصت النجمة المصرية على طمأنة جمهورها، حيث ظهرت بحالة صحية جيدة بعد معاناة سابقة في أواخر فترة الحمل استدعت دخولها إلى المستشفى لتلقي العلاج، مما أثار حينها قلق محبيها.

يُذكر أن إيمي وحسن الرداد رزقا بطفلهما الأول “فادي” في يناير 2023، ثم استقبلا مولودتهما الثانية “فادية” بعد أقل من عام ونصف، لتكتمل فرحة العائلة الصغيرة.