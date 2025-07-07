نيمار وشريكته برونا بيانكاردي يُرزقان بطفلتهما الثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 02:54 مساءً - في وقتٍ سادته الأخبار الحزينة والمفجعة في عالم الرياضة، خاصة رياضة كرة القدم، جاء نيمار ليُزيح هذه الأخبار ويبدلها بأخرى سعيدة، حيث استقبل اللاعب البرازيلي طفلته الثانية من شريكته برونا بيانكاردي، ليُصبح نيمار أباً لـ 4 أطفال.

نيمار يشارك خبر استقباله طفلته الرابعة

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عائلة نيمار توسعت باستقبال أحدث وأصغر عضوة فيها؛ إذ استقبلت عائلة نجم كرة القدم مولودة جديدة، وهي ميل، ومعناها "عسل"، في الساعات الأولى من صباح 5 يوليو الحالي. ونشرت بيانكاردي مجموعة من الصور مع ابنتهما حديثة الولادة، بالإضافة لابنتهما مافي. وفي تعليقها على الصورة كتبت: "وصلت ابنتنا ميل، لتكمل حياتنا وتجعلها أكثر حلاوة! أهلاً بكِ يا ابنتي! بارك الله فيكِ ونجاكِ من كل شر! نتطلع إلى عيش هذا الفصل الجديد معكِ نحبكِ!".

ومن الجدير بالذكر أن نيمار هو بالفعل أبٌ لأربعة أطفال. وُلد ابنه، دافي لوكا، عام 2011 من صديقته السابقة كارولينا دانتاس، وابنته مافي من شريكته الحالية بيانكاردي، أما طفلته الثالثة، هيلينا، فقد حملت بها أماندا كيمبرلي.

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نيمار وبرونا بيانكاردي يعودان بعد الانفصال

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ارتبط نجم كرة القدم نيمار وبرونا في عام 2021، وأعلنا خطبتهما رسمياً في عام 2022، وانفصلا قليلاً قبل أن يعودا أثناء الاحتفال بذكرى ميلاد نيمار في فبراير 2023. وقد استقبلا ابنتهما الأولى "مافي" في أكتوبر من عام 2023. ورغم أن العلاقة كانت تسير بشكلٍ جيد، إلا أن برونا أعلنت انفصالها عن نيمار في 28 نوفمبر 2023، من دون ذكر الأسباب.

وقد أعاد نيمار وبرونا بناء علاقتهما العاطفية بعد أن كانت محاطة بالشائعات والتباعد، حيث يبدو حبهما الآن أكثر متانة مع تحولهما إلى عائلة. ومن جانبها، تقف برونا بيانكاردي إلى جانب نيمار في استمتاعهما بالحياة الأسرية بعد عامٍ عاصف.

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من هي برونا بيانكاردي؟

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برونا بيانكاردي هي صانعة محتوى برازيلية شهيرة، تبلغ من العمر 31 عاماً، ومؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، ومعروفة بمحتوى الموضة والجمال والسفر. ليست مجرد صديقة نيمار، بل هي أيضاً عارضة أزياء ظهرت في حملات لعلامات تجارية كبرى. مع أكثر من 13.7 مليون متابع على إنستغرام، تُعدّ بيانكاردي مؤثرة رائدة في عالم الموضة؛ بفضل تعاونها مع مصممين عالميين، وأسلوب حياتها المتنقل حول العالم، وعلاقاتها الوثيقة، بما في ذلك صداقتها الوثيقة مع زوجة ليونيل ميسي، أنتونيلا روكوزو، التي تُبقيها محط أنظار الجميع، حتى عندما يكون "نيمار" خارج الملعب.

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