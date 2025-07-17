رانيا فريد شوفي تكشف رأيها في تجسيد السيرة الذاتية لوالدها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - كشفت الفنانة رانيا يوسف عن رأيها الشخصي في تجسيد السيرة الذاتية لوالدها النجم الراحل فريد شوقي، وذلك عبر مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية نهال طايل.
وقالت عنه نصًا: "فريد شوقي حالة خاصة، الناس لسة بتقول عليه الملك ووحش الشاشة، فتوة الناس الغلابة، والناس كلها بتقول إحنا اتربينا على أفلامه، هو ترك أثرًا في وجدان الناس".
وعن فكرة تقديم سيرته الذاتية في عمل فني أكدت أنها ترى هذا النوع من الأعمال لم يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، باستثناء أعمال محددة مثل مسلسل أم كلثوم الذي قدمته الفنانة صابرين وحقق نجاحًا ضخمًا ما زلنا نلمسه حتى الآن بفضل النص العظيم للراحل محفوظ عبد الرحمن، وهو ما جعله يظهر بشكل مختلف، وأكدت أنه من نجوم الجيل الحالي لا ترى أي فنان يستطيع تجسيد تفاصيل شخصيته.
ودارت أحداثه حول (هند) التي تتفاقم الخلافات بينها وبين زوجها (فاروق) ويطردها من المنزل، فتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة بحق (الكد والسعاية) والحصول على نصف ممتلكاته، فتبدأ بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ما بين مؤيد ومعارض.
كما شاركت رانيا فريد شوقي ببطولة مسرحية "مش روميو وجوليت"، والتي تأتي من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي. وهي قصة مستوحاة من قصة "روميو وجوليت" لـ ويليام شكسبير. وتشارك بطولتها بجانب كلٍّ من الفنانين: علي الحجار، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.
السيرة الذاتية لفريد شوقيأكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن والدها الفنان الراحل فريد شوقي سيظل حالة فنية وإنسانية خاصة يصعب تجسيدها على الشاشة، مشيرة إلى أنه على الرغم من مرور 27 عامًا على رحيله فإن رصيد محبته عند الجمهور لم ينفذ، والكثير منهم ما زال يتذكر أعماله التي كان لها تأثير كبير في المجتمع.
وقالت عنه نصًا: "فريد شوقي حالة خاصة، الناس لسة بتقول عليه الملك ووحش الشاشة، فتوة الناس الغلابة، والناس كلها بتقول إحنا اتربينا على أفلامه، هو ترك أثرًا في وجدان الناس".
وعن فكرة تقديم سيرته الذاتية في عمل فني أكدت أنها ترى هذا النوع من الأعمال لم يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، باستثناء أعمال محددة مثل مسلسل أم كلثوم الذي قدمته الفنانة صابرين وحقق نجاحًا ضخمًا ما زلنا نلمسه حتى الآن بفضل النص العظيم للراحل محفوظ عبد الرحمن، وهو ما جعله يظهر بشكل مختلف، وأكدت أنه من نجوم الجيل الحالي لا ترى أي فنان يستطيع تجسيد تفاصيل شخصيته.
دخول البلوجرز الوسط الفنيتطرقت رانيا خلال اللقاء للحديث عن البلوجرز والاستعانة بهم في الأعمال الفنية، وأكدت أن المجال في الوسط الفني مفتوح للجميع خاصة الذين يمتلكون مواهب فنية مميزة، وأشارت إلى أن الجمهور أصبح متذوقًا للفن بشكل كبير ولديه القدرة على التمييز بين المواهب الحقيقة والمزيفة، مؤكدة على أن الاستمرار في التواجد هو العامل الأساسي.
آخر أعمال رانيا فريد شوقي الفنيةيُذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي كان مسلسل "حسبة عمري" الذي عُرض في شهر رمضان 2025؛ المسلسل شارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم روجينا، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، عمر رزيق، نادين، وآخرين وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.
ودارت أحداثه حول (هند) التي تتفاقم الخلافات بينها وبين زوجها (فاروق) ويطردها من المنزل، فتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة بحق (الكد والسعاية) والحصول على نصف ممتلكاته، فتبدأ بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ما بين مؤيد ومعارض.
كما شاركت رانيا فريد شوقي ببطولة مسرحية "مش روميو وجوليت"، والتي تأتي من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي. وهي قصة مستوحاة من قصة "روميو وجوليت" لـ ويليام شكسبير. وتشارك بطولتها بجانب كلٍّ من الفنانين: علي الحجار، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.
قد يعجبكم رانيا فريد شوقي تكشف سراً عن والدها: كان طفلاً كبيراً
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».