فن ومشاهير

انطلاق تصوير "ولد وبنت وشايب" إنتاج منصة WATCH IT

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انطلاق تصوير "ولد وبنت وشايب" إنتاج منصة WATCH IT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية عن بدء تصوير مسلسل "ولد وبنت وشايب"، على أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويُعد المسلسل أولى تجارب المخرجة زينة عبدالباقي في عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولته والدها الفنان أشرف عبدالباقي.

ويجمع "ولد وبنت وشايب" بين الأب وابنته للمرة الثانية، بعد تعاونهما السابق في فيلم "مين يصدق". ويضم العمل مجموعة من النجوم، منهم: ليلى أحمد زاهر، انتصار، نبيل عيسى، مروان المسلماني، وعلاء عرفة.

يُذكر أن آخر أعمال زينة عبدالباقي كان فيلم "مين يصدق"، وشارك في بطولته كل من: يوسف عمر، جايدا منصور، وهو من فكرتها بالتعاون مع مصطفى عسكر، وشارك في السيناريو والحوار مصطفى خالد بهجت، إنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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