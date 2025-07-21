سيد رجب يتعرض للإصابة أثناء تصوير فيلم شلة ثانوي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 07:21 مساءً - كشف صنّاع فيلم "شلة ثانوي" عن تعرُّض الفنان سيد رجب للإصابة أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن خلال أحداث العمل، الذي انطلق مطلع الشهر الجاري بعد فترة من التحضيرات. ويجتمع سيد رجب بالفنانين بيومي فؤاد وفتحي عبدالوهاب في إطار اجتماعي لايت؛ للعرض في السينمات خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل إصابة سيد رجب

وحسب بيان من صنّاع الفيلم، جاءت إصابة سيد رجب أثناء تصوير مشهد يجمعه بالفنان بيومي فؤاد في الصحراء؛ حيث أصّر رجب على استكمال التصوير بنفسه من دون الاستعانة بدوبلير، وهو ما جعل الإصابة تتفاقم. هذا بالإضافة إلى تصوير سيد رجب مشهد أكشن آخر بنفسه، وكان عبارة عن قفزه من مركب، وعلى الفور خضع لفحص طبي بأحد المستشفيات وحصل على راحة من التصوير.

سيد رجب وبيومي فؤاد من تصوير فيلم شلة ثانوي- الصورة بيان من الشركة المنتجة

سيد رجب وبيومي فؤاد من تصوير فيلم شلة ثانوي - الصورة بيان من الشركة المنتجة



فيلم "شلة ثانوي" انطلق تصويره مطلع الشهر الجاري، وهو من بطولة الفنانين: بيومي فؤاد، وسيد رجب، وفتحي عبد الوهاب. ويشارك فى الفيلم عددٌ من ضيوف الشرف، من بينهم: شيرين رضا، وأكرم حسني. والعمل من تأليف عبدالفتاح كمال. وإخراج هشام الشافعي. وإنتاج صفوت غطاس، ومحمد فوزي.

قصة فيلم "شلة ثانوي"

تدور أحداث الفيلم في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كلٌّ منهم أزمة في مجاله تُشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يُقدِمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوٍّ، مبهر، وغير قانوني. فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.

فيلم "شلة ثانوي" يجمع سيد رجب وبيومي فؤاد في السينما مجدداً، بعدما حققا نجاحاً كبيراً خلال فيلم "وقفة رجالة"، الذي تم عرضه عام 2021، وشاركهما البطولة: ماجد الكدواني، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل. كما قدّما معاً فيلماً ثانياً بعنوان: "أنا وابن خالتي"، الذي تم طرحه في السينمات يناير 2024، وشاركت في بطولته هنادي مهنا.

سيد رجب من تصوير فيلم شلة ثانوي- الصورة بيان من الشركة المنتجة

سيد رجب من تصوير فيلم شلة ثانوي- الصورة بيان من الشركة المنتجة

أعمال فنية منتظرة لـ سيد رجب

وعلى مستوى الدراما، يستعد سيد رجب لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم: "لينك"، يجمعه بالفنانة رانيا يوسف. ومن تأليف محمد جلال. وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. وإنتاج شركة إيمان لاين أحمد بلال وإيمان أبوالدهب. ومقررٌ بدء تصويره قريباً للعرض في أول سيزون.

كما ينتظر سيد رجب عرض مسلسل "ابن النادي"، يجمعه بالفنان أحمد فهمي، والمقرر إطلاقه عبْر منصة shahid خلال الفترة المقبلة.



