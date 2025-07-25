أحمد فهمي ينفصل عن زوجته في الواقع والدراما: فما القصة

أحمد فهمي منفصل عن زوجته فى مسلسل "2 قهوة"

https://www.instagram.com/p/C5qeLDFMHjr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5qeLDFMHjr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5qeLDFMHjr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شائعات متكررة منذ العام الماضي

قصة حب أحمد فهمي وأميرة فراج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 04:09 مساءً - تعرض الوسط الفني لصدمة جديدة بعد انفصال الفنانعن زوجته الفنانةرسمياً، بعد زواج دام أكثر من 20 عاماً، حيث أعلنت أميرة الخبر بعد ساعات من انتشار الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الطلاق تم في أجواء هادئة وأن علاقتهما ما زالت يسودها الاحترام المتبادل.أحمد فهمي لم يعلق على طلاقه من زوجته أميرة فراج، حيث يعمل حالياً على تصوير مسلسل جديد يتصدر بطولته بعنوان "2 قهوة" للعرض خلال الأسابيع المقبلة، والمفارقة أن أحمد فهمي يظهر خلال أحداث العمل منفصلًا عن زوجته أيضاً، حيث يجسد فهمي دور يحيى الوكيل يعمل أستاذًا جامعيًا ويقدم برنامجًا تليفزيونيًا وهو منفصل عن زوجته التي تلعب دورها، ليتحقق الانفصال بالنسبة لفهمي في الواقع والدراما.يمكنكِ قراءة.. 9‏ حالات انفصال بارزة في النصف الأول من عام 2025.. تعرفوا إليهامسلسل "" بطولة أحمد فهمي، مرام علي، مي القاضي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، معتز حسين وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن انفصال الثنائيلم يكن جديدًا؛ إذ سبق أن انتشرت أنباء مشابهة في العام الماضي، غير أن فهمي بادر حينها بنفي تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة، حيث نشر صورة تجمعه بأميرة على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق مقتبس من القرآن الكريم: "ومن شر حاسد إذا حسد"، في إشارة ضمنية إلى عدم صحة الأنباء المتداولة آنذاك.وسبق أن روىقصة حبه معفي لقاء خاص مع برنامج صاحبة السعادة مؤكدا أنه رأى أميرة لأول مرة عندما كانت تغني في كورال الأطفال في الأوبرا. وقالت أميرة عن هذه المرحلة: "كنت في فرقة المايسترو سليم سحاب وعمري 17 سنة، وتقابلنا في بروفات حفلة مجمعة بمناسبة احتفالات أكتوبر، أنا كنت في الكورال وهو يعزف مع الأوركسترا. وكل شوية يبص لي".قد تحب قراءة.. أبرز الأفلام الفائزة بجائزة الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا السينمائي في القرن الـ21وتابعت: "بعد تالت يوم طلع ورايا برا البروفة، وقلت كفاية مطاردة 3 مرات وصِعِب عليّا جداً، وعزمني على باليه كسارة البندق". وبعد هذا اللقاء بدأت علاقتهما تصبح قوية.خلال اللقاء، كشفتعن سبب توقُّفها عن الغناء لفترة قائلة: "اتخطبنا 4 سنين وبعدها اتجوزنا، وخلّفت عمر على طول، وأمي تُوفيت قبل ما تعرف إني حامل، ومكانش في دماغي حاجة غير إني أربي الولد، وعمر خد كل وقتي فوقفت غنا واشتغلت بشهادتي آداب إعلام مراسلة، ولما بقى عندي وقت رجعت أغني". وأكّدت أن كل ما تردد حول إجبار أحمد فهمي لها على الابتعاد عن الغناء ليس صحيحاً، وذلك لأنها فضّلت برغبتها أن تعطي الأولوية لابنها وأسرتها.

أحمد فهي قدم في موسم دراما رمضان 2025، بطولة مسلسل "في لحظة" الذي تم عرضه حصرياً على منصة TOD وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، خالد منصور، جلا هشام، أيسل رمزي، بتول الحداد، أحمد الشامي، راندا المهندس، عماد رشاد، بسنت حاتم، ملك بدوي، كريم صبحي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».