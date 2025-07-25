الأمير ويليام يحضر نهائي بطولة أوروبا للسيدات بمشاركة أميرات إسبانيا

تفاصيل حضور الأمير ويليام مباراة النهائي بين إنجلترا وإسبانيا

William will be joined by two key royals as he supports Lionesses on major trip https://t.co/bEOtS7RRiN pic.twitter.com/qAsdEi13cu — Mirror Royal (@MirrorRoyal) July 25, 2025

الأمير ويليام وكيت ميدلتون حضرا سرًا حفل ريهانا قبل إعلان خطوبتها

Kate Middleton and Prince William’s Secret Outing to See Rihanna in Concert Revealed https://t.co/x9UpFL72CE — People (@people) July 22, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 04:09 مساءً - من المُقرر أن يحضربرفقة ابنته الأميرة شارلوت بطولةوالتي ستُقام يوم الأحد 27 يوليوفي بازل بـ سويسرا، وتأكد حضور الأميرة ليونور وريثة عرش إسبانيا والتي تبلغ من العمر 19 عامًا بالإضافة إلى شقيقتها الصغرى الأميرة صوفيا.وكانت قد أكدتلوسائل الإعلام المحلية أن الأميرة ليونور ستنضم إلى شقيقتها الصغرى الأميرة صوفيا البالغة من العمر 18 عامًا، في المباراة التي ستواجه فيها إسبانيا إنجلترا بالنهائي.— Mirror Royal (@MirrorRoyal)وكانت لاعبة كرة القدم الإنجليزية كلوي كيلي قد نجحت في وضع منتخب إنجلترا على طريق الوصول إلى النهائي بعد أن سجلت ركلة جزاء في الدقيقة 119 بمباراة إنجلترا ضد إيطاليا في النصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي.يُمكنكم قراءة:وحينها وبعد دقائق من إطلاق صافرة نهاية المباراة شارك الأمير ويليام رسالة شخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهنئ فيها فريق سارينا ويجمان.كما ضمنت اللاعبة الإسبانية أيتانا بونماتي مكان إسبانيا في النهائي بعد فوزها على ألمانيا في الوقت الإضافي.يُذكر أن كل من الأمير ويليام و كيت ميدلتون كانا قد تخفا وسط جمهور صاخب، فقط ليستمتعا بلحظات موسيقية مع ريهانا، دون بروتوكول أو حراسة رسمية، وبعد مرور أكثر من 15 عامًا على تلك الليلة، يكشف أحد منسقي الأغاني في إذاعة BBC عن الرحلة السرية التي جمعت بين الوريث المستقبلي للعرش وزوجته المقبلة-آنذاك- في حفلٍ موسيقي.ومن خلال حوار حديث مع مجلة Heat البريطانية، كشف الدي جي الشهير سكوت ميلز أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون حضرا سراً مهرجان Big Weekend الشهير التابع لـ BBC Radio 1 في مايو 2010، أي قبل أشهر قليلة فقط من إعلان خطوبتهما رسميًا.— People (@people)وقال: "كان المشرفون على الحفل يعرفون ويؤمنون المكان بطريقتهما، لكن نحن لم يكن لدينا أي فكرة"، وتابع ميلز: "كانا يقفان يشاهدان ريهانا على جانب المسرح، ويبدو عليهما السعادة والانسجام، وأعجبتني طريقتهما الهادئة".وأكمل حديثه قائلًا: "في تلك الليلة، لم تكن ريهانا وحدها من تألقت على المسرح، بل شارك أيضًا عدد كبير من النجوم مثل كيشا، جاستن بيبر، أليشيا كيز، وفلورنس آند ذا ماشين، في أجواء موسيقية حماسية لا تُنسى في مدينة بانجور، شمال ويلز".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»