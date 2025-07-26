شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الموسيقيين بلبنان لـ"الخليج 365": زياد الرحبانى كان بعيدا وفقدنا فنان عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فريد بو سعيد نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، وقال في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "لبنان فقدت فنان كبير بشكل خاص، الله يرحمه".

وتابع فريد بو سعيد: "الله يرحم الفنان زياد الرحباني في الفترة الأخيرة كان بعيد عن كل الناس، لكن هو موسيقار له مشواره حافل بالكثير من الأعمال، هو خسارة كبيرة للبنان بشكل خاص والوطن العربى بشكل عام".

وقد توفي الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة أثرت الموسيقى والمسرح العربي الحديث، وترك خلالها بصمة لا تُنسى فى الوجدان الثقافي اللبناني والعربي.

من هو زياد الرحباني ؟



زياد الرحباني، المولود في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحباني



اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.