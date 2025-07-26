شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف ناعيا زياد الرحباني: رحل العبقري.. أعمالك رح تبقى خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان الكبير جورج وسوف الموسيقار والفنان والمسرحي الكبير زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مرضه الأخير، قائلا: "رحل زياد العبقري، رحل زياد المبدع".

وتابع خلال منشور على موقع "تويتر"، أرفقهما بصورة تجمعهما: "أعمالك رح تبقى خالدة وفنك العظيم بالقلب والفكر على مر الأجيال، أحرّ التعازي للسيدة فيروز الأم ولعائلة الرحباني ولكل محبيك يا زياد".



جورج وسوف

زياد الرحباني، المولود في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحباني

اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.