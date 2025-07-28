محمد نزار يفتتح مشاركته في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بفيلم Sink

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 05:31 مساءً - في خطوةٍ تعكس تطلعه المستمر نحو تحديات جديدة، يطل الممثل الأردني محمد نزار في تجربة سينمائية لافتة من خلال بطولة فيلم Sink للمخرجة زين دريعي، والذي يُعرض عالميًا للمرة الأولى ضمن الدورة الـ50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

المشاركون في فيلم sink يتحدثون عن العمل

استغرق تطوير فيلم Sink نحو ست سنوات، وهو دراما إنسانية تتناول صراعات داخل العائلة وخيارات أخلاقية حادة، تُروى بصدق مؤثر وواقعية لافتة. ويقدّمفي الفيلم أداءً متقنًا اتسم بالعمق والرهافة والقوة، ما دفع النقاد إلى الإشادة بحضوره وأدائه اللافت.

وعن تجربته في الفيلم، قال نزار: "المشاركة في Sink كانت من أكثر التجارب تحولاً في حياتي المهنية. رؤية زين دريعي والقوة العاطفية للقصة تطلبت منا الكثير، وأنا فخور بمشاركة هذا العمل مع العالم من خلال مهرجان تورنتو."

من جانبها، قالت المخرجة زين دريعي عن تعاونهما: "محمد يختار دائمًا أدوارًا تتحدى التوقعات وتعكس حقائق إنسانية معقدة. أداؤه في Sink كان حقيقيًا ومؤلمًا بصدق، لا يمكن نسيانه".

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قراءة في مشوار محمد نزار الفني

اشتهرلأول مرة من خلال مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" بدور "عمر"، الشخصية المركبة التي لاقت صدى كبيرًا لدى الجمهور العربي الشاب. تبعت ذلك مشاركات ناجحة في أعمال مثل Gaza Mon Amour وThe Red Sea Makes Me Wanna Cry (الذي عُرض ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان)، إضافة إلى الفيلم الأردني القصير "خمسة أولاد وعجل".

يشارك في بطولة الفيلم كل من كلارا خوري، وسام طوبيا، تارا رفاعي، وأنتون قصير في أول ظهور لهما على الشاشة، ومن إنتاج Tabi360، بدعم من مؤسسات عربية ودولية بارزة.

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