مصطفى غريب لـ"الخليج 365": أمير كرارة أبدع في الكوميديا.. وسعادة الجمهور بـ"الشاطر" أسعدتني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:12 مساءً - في لقاء خاص مع "الخليج 365"، تحدّث الفنان المصري مصطفى غريب عن مشاركته في الفيلم الكوميدي "الشاطر"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما المصرية، ويستعد للعرض في دور العرض الخليجية بدءًا من 31 يوليو الجاري.

غريب، الذي يؤدي دور "فتوح"، صديق البطل، عبّر عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها بعد عرض الفيلم، معتبرًا أن تفاعل الجمهور هو النجاح الحقيقي لأي فنان.

الضحك الحقيقي يبدأ من القاعة

استهل غريب حديثه بالإشارة إلى ردود الفعل الإيجابية التي جاءته من المقربين والجمهور على حدّ سواء، قائلًا: "تلقّيت رسائل كثيرة من أصدقائي وأقاربي، لكن الأجمل كانت الفيديوهات التي صورها البعض من داخل قاعات السينما، حيث كان الجمهور يضحك بصوت مرتفع ويخرج في حالة من السعادة. هذه اللحظة هي ما ننتظرها كممثلين."

كرارة تألق في الكوميديا

وعن مشاركة النجم أمير كرارة في العمل، قال غريب: "الجمهور شعر بأنه يشاهد وجهًا جديدًا لأمير كرارة. حتى أنا، كنت متوقعًا أداءً جادًا كما اعتدنا منه، لكنني فوجئت بقدراته الكوميدية. كان مضحكًا جدًا، وأظن أن كثيرين أعادوا اكتشافه من خلال هذا الدور."

وعن أكثر اللحظات التي يتذكرها خلال التصوير، يروي غريب قائلاً: "كان هناك مشهد نصوره أمام أحد الأماكن في تركيا، وفيه تظهر ممثلة أجنبية. لم نستطع التوقف عن الضحك، وأعدنا تصوير المشهد أكثر من مرة. كذلك، في مشهد آخر نزلنا فيه إلى البحر، كنت مرتبكًا جدًا لأنني لا أجيد السباحة، لكنه كان يومًا لا يُنسى."

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"فتوح" شخصية ذات طابع خاص

وحول طبيعة شخصيته في الفيلم، قال غريب: "فتوح هو مدرب رياضي، تربّى وسط والدته وصديقاتها، مما انعكس على شخصيته وتصرفاته. لا يملك أصدقاء سوى (أدهم)، ويعتبره بمثابة عائلته. هو مخلص له بشكل كبير، ويقف دائمًا إلى جانبه، بطريقته العفوية والمضحكة."

التواضع والعمل الجماعي سرّ النجاح

وعن أكثر ما تعلّمه من أمير كرارة خلال التصوير، أشار غريب إلى أن "روح التعاون والتواضع" كانت أبرز ما لاحظه في كرارة، موضحًا: "كرارة يملك كاريزما قوية وحضورًا مميزًا، لكنه في الوقت نفسه إنسان بسيط ومتواضع، يتعامل مع الجميع بودّ واحترام. هذه الروح الإيجابية انعكست على العمل ككل."

وفي ختام حديثه، أعرب عن أمله في أن يلقى الفيلم النجاح ذاته في الإمارات كما حدث في مصر، قائلاً: "الحمد لله الفيلم حقق أصداء طيبة جدًا في مصر، وإن شاء الله يحبه الجمهور هنا في الخليج أيضًا."

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أبطال فيلم "الشاطر"

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا.

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