الوفاء مستمر: أعمال دنيا سمير غانم لا تخلو من أفراد عائلتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:12 مساءً - استطاعت الفنانة دنيا سمير غانم منذ بداياتها الفنية، أن تحجز لنفسها مكاناً مميزاً في قلوب الجمهور، ليس فقط بموهبتها المتفردة في التمثيل والغناء، بل أيضاً بقدرتها على تحويل الروابط العائلية إلى عنصر داعم ومؤثر في رحلتها الفنية، فلم يكن من قبيل المصادفة أن تتكرر تواجد أفراد عائلتها في أعمالها، بل هو توجه اختارته دنيا ليكون جزءًا من هويتها الفنية.

شراكة ممتدة خلف الكاميرا

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نماذج من التعاون الفني

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اختارت دنيا سمير غانم منذ خطواتها الأولى على طريق النجومية، الوفاء مع أسرتها ليس على المستوى العائلي فقط وإنما في العمل أيضاً، من خلال الاستعانة بأفراد عائلتها بشكلٍ دائم في جميع أعمالها الفنية بمشاركة والدها ووالدتها معها سواء بأدوار رئيسية أو ضيوف شرف، ونفس الأمر بالنسبة لشقيقتها إيمي وابنتها كايلا اللتين تظهران معها في أحدث أعمالها فيلم "روكي الغلابة".على مدار سنوات، جمعت عدة أعمال فنية بينووالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، لتشكل تلك المشاركات لحظات فنية وإنسانية خالدة في ذاكرة الجمهور، وجاء أول تعاون بارز بينهم من خلال مسلسل "لهفة" عام 2015 والذي يعتبر أول بطولة مطلقةفي الدراما التلفزيونية، فيما قدم سمير غانم دور بطولة في العمل مجسداً شخصية والدها، فيما ظهرت دلال عبد العزيز كضيفة شرف.في ثاني أعمالفي عالم البطولة، وهي "" الذي جمعها بشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، ظهر والدهما الفنان سمير غانم كضيف شرف خلال الحلقة الـ 30 والأخيرة. ولم يقتصر هذا العمل على تواجد سمير بجانب ابنتيهوإيمي، بل شاركت الوالدة أيضاً الفنانة دلال عبد العزيز كضيفة شرف ليكتمل نصاب العائلة خلال عمل فني.

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استكملت دنيا سمير غانم سياستها خلال مسلسل "في ال لا لا لاند" واستعانت بجميع أفراد عائلتها مجدداً، حيث شارك سمير غانم بدور بطولة في العمل، فيما ظهرت دلال عبد العزيز وإيمي سمير غانم كضيفي شرف خلال الحلقات، أما في مسلسل "بدل الحدوتة 3" فلم تتخل دنيا عن فكرة تواجد أفراد عائلتها معها، وكان الظهور للوالد سمير غانم والوالدة دلال عبد العزيز.

سمير غانم ودلال عبد العزيز حاضران في أعمال دنيا سمير غانم

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استعانت بوالديها كذلك في أولى بطولاتها المطلقة في السينما خلال فيلم "تسليم أهالي"، حيث قدمت دلال عبد العزيز أحد أدوار البطولة فيما ظهر سمير غانم كضيف شرف ليشهد هذا العمل على آخر ظهور للوالدين مع الابنة برحيلهما عن عالمنا، إلا أنلم توقف الاعتماد على عائلتها في أعمالها، ولكن هذه المرة استعانت بابنتها كايلا في مسلسل "جت سليمة".

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"عايشة الدور" عمل وحيد لم يتواجد فيه أحد أفراد عائلة دنيا

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في آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "" خلا من وجود أي فرد من أسرة دنيا ليكون العمل الأول الذي يشهد ذلك، ولكنها في أحدث أعمالها فيلم "" المقرر طرحه في دور العرض غداً الأربعاء 30 يوليو، فيشارك في بطولته كايلا رامي رضوان ابنة دنيا وتجسد دورها في الصغر، وكذلك تظهر شقيقتها إيمي سمير غانم كضيفة شرف.

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"روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

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