الكشف عن المقطع الدعائي الأول لفيلم أفاتار: النار والرماد "Avatar: Fire and Ash"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:12 مساءً - لكل عشاق سلسلة أفلام أفاتار، التي تُعد من أبرز إنتاجات هوليوود، لما أظهرته من تقنيات التصوير الرقمي والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، يعود المخرج جيمس كاميرون بجزء جديد من سلسلة أفاتار بشخصيات جديدة ودراما جديدة لفيلمه الثالث عن كوكب باندورا.

لمحات أولى من الجزء الجديد لسلسلة أفلام أفاتار

كشفت شركة الإنتاج 20th Century Studios رسمياً عن المقطع الدعائي الأول لفيلم أفاتار: النار والرماد "Avatar: Fire and Ash"، الذي يُعد الإصدار الثالث للمخرج جيمس كاميرون؛ حيث يقدم شخصيات جديدة ودراما جديدة لفيلمه عن كوكب باندورا، المقرر أن يُعرض في دور العرض السينمائية يوم 19 ديسمبر القادم.

يُعرّف هذا العرض مُحبي سلسلة أفلام "أفاتار" على بيئة حيوية جديدة داخل الكوكب وسكانها، وهي عشيرة مانغكوان، المعروفة أيضًا باسم عشيرة آش، والتي تعيش بالقرب من بركان نشط. تقود هذه المجموعة شخصية جديدة تُدعى فارانج (أونا تشابلن)، والتي يبدو أنها تُطوّر علاقة عدائية مع بطلي المسلسل جيك سولي (سام ورثينجتون) ونيتيري (زوي سالدانا) وأطفالهما.

وتُظهر لقطات الفيلم أن أحداثه تبدأ بعد لحظات من انتهاء فيلم "طريق الماء" بوفاة نيتيريم، الابن الأكبر لنيتيري وجيك.

يضم طاقم التمثيل بجانب سام ورثينجتون، زوي سالدانا؛ ستيفن لانغ، سيغورني ويفر، جويل ديفيد مور، سي سي إتش باوندر، جيوفاني ريبيسي، إيدي فالكو، جاك تشامبيون، وديفيد ثيوليس.

الإصدار الأخير من سلسلة أفاتار

ويأتي هذا الفيلم بعد ثلاث سنوات من إصدار فيلم أفاتار: طريق الماء Avatar: The Way of Water عام 2022، والذي عرّف عشاق أفاتار لأول مرة على شخصية رونال التي تؤديها كيت وينسلت، وتونواري التي يؤديها كليف كورتيس.

وتدور قصة فيلم Avatar: The Way of Water، حول جيك سولي الشاب الذي يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وسرعان ما يواجه كوكب باندورا تهديداً جديداً؛ لذلك يبدأ سولي في تكوين جيش لمواجهة هذا الخطر.

ويلعب بطولة فيلم Avatar: The Way of Water مجموعة من أهم نجوم هوليوود، من بينهم زوي سالدانا، سام ورثينجتون، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجيز، وجيوفاني ربيسي.

وكان الجزء الأول من فيلم Avatar عام 2009، قد حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات قياسية، ودارت أحداثه في القمر الخيالي باندورا الذي يكتشف مجموعة من البشر احتواءه على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية، فيُتخذ القرار لغزوه.

ويعيش على هذا القمر كائنات زرقاء البشرة تٌدعى نافي، ويبدأ البشر في الهجوم عليهم لكنهم يدافعون عن موطنهم بشكل مميز.

وقد أكد مخرج العمل أن الإصدار الجديد سيكون أطول بقليل من "طريق الماء"،كما كشف كاميرون في حوارٍ له مع مجلة Empire في يناير الماضي أن الفيلم لن يبدو بسيطاً كما في أول فيلمين من السلسلة، حيث قال: "نحاول تجاوز نموذج جميع البشر أشرار، وجميع النافي أخيار".

