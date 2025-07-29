شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون يكشف عن خططه لتوسيع عالم "أفاتار" بسلسلة أفلام جديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج العالمي جيمس كاميرون عن نيته التوسع بعالم سلسلة أفلام "أفاتار Avatar " الشهيرة من خلال مشروع أنيميشن جديد، يجري النقاش بشأنه حاليًا مع شركة ديزني.

وفي مقابلة حديثة مع مجلة Empire، قال كاميرون: "أرغب في تقديم سلسلة أنثولوجيا (قصص مستقلة) أنيميشن تدور أحداثها في عالم أفاتار، ولكنها تروي قصصًا غير متوقعة من هذا العالم"، موضحًا أن التوسع لا يقتصر فقط على مسلسل، بل قد يشمل أيضًا فيلم رسوم متحركة طويل.

وأشار كاميرون إلى أن مصدر إلهامه لهذا المشروع هو سلسلة "The Animatrix"، التي وصفها بأنها "مثال رائع على كيفية إضافة عمق وتفاصيل باروكية إلى عالم خيالي"، مشيرًا إلى إمكانية استكشاف لحظات غير مرئية في أفلام أفاتار مثل أول هبوط للبشر على كوكب باندورا أو خلفيات لشخصيات ظهرت في الأفلام.



افاتار

كما أكد كاميرون أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، مضيفًا: "نحن لا نزال نجمع القصص ونبحث عن المخرجين المستقلين والمبدعين في مجال الأنيميشن الذين يرغبون في المشاركة"، ومن الجدير بالذكر أن الجزء القادم من السلسلة، Avatar: Fire and Ash، من المقرر طرحه في صالات السينما في 19 ديسمبر.

وكان المخرج العالمى جيمس كاميرون، حذر المعجبين من أن فيلم Avatar: Fire And Ash القادم قد لا يكون ما يتوقعونه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

فى حديث كاميرون عن الجزء الثالث من سلسلة Avatar، في مقابلة جديدة مع مجلة Empire، قال كاميرون إن هدفه ليس تكرار ما تم فعله فى الفيلمين السابقين لكن بدلاً من ذلك اتخاذ "اختيارات شجاعة" قد لا تكون متوقعة بالضرورة.

وصرح كاميرون: "إذا لم تتخذ خيارات شجاعة، فأنت تهدر وقت وأموال الجميع، وهذا وحده لا يكفي لخلق النجاح، لكنه ضروري، عليك أن تكسر القالب في كل مرة"، كما كشف كاميرون أيضًا أن الجمهور يمكن أن يتطلع إلى مواقف مختلفة ومثيرة، مشيرًا إلى أنه فى حين قد يتم نقلهم إلى "أماكن لن يتوقعوها"، فإن هذه الأماكن "ستكون مستحقة".