شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: زياد الرحبانى كان يستاهل يتكرم فى حياته وربنا يصبر والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة إليسا، التعازى للنجمة الكبيرة فيروز في صالون كنيسة رقاد السيدة بكفيا، في اليوم الثانى لعزاء ابنها الموسيقار زياد الرحبانى، وجلست بجانبها ابنتها ريما لتقبل العزاء في شقيقها.

وقالت إليسا، بعد خروجها من العزاء في تصريحات تلفزيونية لبنانية:" الله يرحمه وخسارة كبيرة وربنا يصبر والدته النجمة فيروز ودائما كان سابق عصره، وزياد كان يستأهل يكرم وهو عايش و ليس بعد وفاته".

ويتوافد منذ الصباح على قاعة العزاء عدد كبير من السياسيين و كبار الدولة و الفنانين لتقديم التعازى إلى النجمة الكبيرة فيروز في وفاة ابنها الموسيقار زياد الرحبانى.

وخيم الحزن على جميع اللبنانيين، أمس الاثنين ، في وداع الموسيقار زياد الرحبانى، وأقيمت له جنازة مهيبه شارك فيها الجميع، وتجمهر منذ الصباح الباكر، الآلاف من جمهور ومحبى الموسيقار الراحل زياد الرحبانى، أمام مستشفى خوري بمنطقة الحمراء بلبنان، لتوديعه بالورود ورفع كل منهم صورته والتصفيق بكثافة كبيرة أمام المستشفى.

ثم انطلق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني في شارع الحمراء وسط تصفيق كل محبيه وجمهوره ورافقوه على الجانبين والقاء الورود و الزهور والزغاريد.

وجلست النجمة الكبيرة فيروز، في كنيسة رقاد السيدة بكفيا، تودع ابنها الموسيقار زياد الرحبانى بكل هدوء في اللحظات الأخيرة بينهما، بنظرات ألم ووجع وحزنا على فراق نجلها، كما جلست ريما ابنتها بجوارها وكل عينها حزن على رحيل شقيقها

ورحل السبت الماضى، الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، وترك آرثا فنيا كبيرا ومسيرة حافلة فى الوطن العربى.