عرض تقرير مصور قصة المواطن غنيم الغنيم الذي يعمل ميكانيكي سيارات منذ أن كان عمره 20 عاما.

ويقوم باستقبال السيارات من أمريكا وتجديدها وإعادة إرسالها جاهزة إلى الولايات المتحدة بعد تصليحها من البداية للنهاية.

وقال غنيم في لقاء معه إن البداية الفعلية لمشروعه كانت 1427 ، موضحا أنه يعمل في السمكرة، والميكانيكا، والبويا، وتعديل السيارات، ويساعده إخوته ، وزبائنه من مناطق المملكة ودول الخليج أيضا.

وأوضح بأن هناك سيارات جاءت له من أمريكا بسبب عمله وشغله الجيد، مشيرا إلى أنه يستلم “السيارة” ويعمل عليه من من الصدام للصدام ويقوم بتسليمها لصحابه باللون المطلوب.

وتابع بأن هذا العمل هواية لديه منذ صغره وكان يعمل مع والده في الورشة، مبينا أن هناك سيارات تتكلف تصليحها 220 ألف قيمة بنا فيها عمل تكلفة الورشة والقطع التي توضع فيها. غنيم الغنيم شاب سعودي🇸🇦 ٢٠ عام وهو يستقبل سيارات من امريكا لتجديدها واعاده ارسالها الى #امريكا تخصص بجموس الثمانينات ميكانيكي✅ وسمكري ✅

ويوجه نصيحة للشباب

( ترى الصناعية به خير فسرو عن ذرعانكم) pic.twitter.com/JnbgptDeA6 — ابـو حسن (@Mbm20007) April 29, 2025

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ميكانيكي سعودي يستقبل سيارات من أمريكا لإصلاحها وإعادتها جاهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.