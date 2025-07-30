شاهد لحظة هجوم سرب نحل خلال مباراة في الهندي وهروب الجماهير وسقوط الحكم على الأرض

وثق مقطع فيديو لحظة هجوم النحل على جماهير ولاعبي مباراة ضمن بطولة كأس السوبر الهندي.

وأظهر الفيديو الحكم وهو مرتمي على الأرض في محاولة لتغطية وجهه من النحل.

كما بين المقطع المتداول هروب الجماهير من المدرجات، قبل أن يستأنف اللعب لاحقاً. https://twitter.com/i/status/1917182303408730562

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