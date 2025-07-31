شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تمنح لبنى عبد العزيز وسام ماسبيرو للإبداع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

منح أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الفنانة لبنى عبد العزيز وسام ماسبيرو للإبداع، وذلك بمنزلها في الزمالك وبحضور منى نجم مدير عام البرنامج الأوروبي.

وجاء التكريم تقديرا لإسهام الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز ولعطائها المستمر والمتميز ودورها في تعزيز القوة الناعمة المصرية.

ومن جانبه قال المسلماني إن التكريم هو تكريم لأنفسنا، لأن لبنى عبد العزيز ليست فنانة فقط وإنما إعلامية كبيرة وإذاعية بالإذاعة المصرية والبرنامج الأوروبي.

فيما عبرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن سعادتها بالتكريم، ووجهت الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلمانى على جهده وعلى تكريمها.



تكريم لبنى عبد العزيز



لبنى عبد العزيز وأحمد المسلماني



أحمد المسلماني يكرم لبنى عبد العزيز



لبنى عبد العزيز ولميس محمد



لبنى عبد العزيز



تكريم لبنى عبد العزيز



لبنى عبد العزيز



أحمد المسلماني يكرم لبنى عبد العزيز



رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يكرم لبنى عبد العزيز



لبنى عبد العزيز وعلي الكشوطي

بداية الفنانة لبنى عبد العزيز منذ كان عمرها 10 أعوام، حيث كانت انطلاقتها من خلال الإذاعة، حين زار عبد الحميد يونس مدير البرامج الأوروبية بالإذاعة والدها بحكم الصداقة، وعندما رآها أدهشته طريقة إلقائها للأشعار وذكائها وتلقائيتها في الحديث، فرشحها للاشتراك في برنامج "ركن الأطفال" الذي كان يذاع على موجات البرنامج الأوروبي.

ونجحت لبنى في مجال الإذاعة حتى أسند لها تقديم البرنامج وهي لم تتعد الرابعة عشر من العمر، وذلك لإجادتها التحدث باللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى جانب العربية، وظلت لبنى تعمل كمقدمة لركن الأطفال، والتحقت في هذه الفترة بالدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورغم الدراسة لم تقطع صلتها بالإذاعة بل زادت مسؤوليتها عن البرنامج بعد أن باتت تتولى إعداده وتقديمه وإخراجه أيضًا.

وبدأت لبنى عبد العزيز في التمثيل من خلال فريق التمثيل بالجامعة، حيث قدمت عروضًا مسرحية على مسرح الجامعة لفتت أنظار النقاد المسرحيين إلى موهبتها التمثيلية مثلما حدث عندما قدمت مسرحية "الشقيقات الثلاث" لـ"أنطون تشيكوف"، وبعد ذلك انهالت العروض السينمائية عليها ولكنها رفضتها جميعًا ثم بعد انتهائها من دراستها في الجامعة، حصلت لبنى على منحة للدراسة في جامعة كاليفورنيا وهو ما أبعدها بعض الشيء عن هوايتها في عالم التمثيل.

وفي عام 1957 كانت تعد تحقيقا صحفيا عن مقارنة بين السينما الأمريكية والمصرية، وتطلب ذلك منها الذهاب إلى استوديو الأهرام لتلتقي بالمنتج رمسيس نجيب والمخرج صلاح أبو سيف، وعرضا عليها العمل في السينما لكنها رفضت في البداية، وبعد إقناع رمسيس نجيب لوالدها، طلبت مهلة للتفكير إلا أنها فوجئت بالعندليب عبد الحليم حافظ يطلبها في اليوم التالي للقائه، فكان هذا العمل الذى جمعها بالعندليب هو "الوسادة الخالية"، لتنطلق في عالم السينما وتصبح إحدى أهم نجمات جيلها.