محمد رشاد يُعلن خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني بجلسة تصوير رومانسية

رسالة حب صادقة

تفاعل كبير من الجمهور ورد رومانسي من خطيبته

https://www.instagram.com/p/DM8aERVNxhL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM8aERVNxhL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM8aERVNxhL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قهوة مظبوطة.. أغنية منتظرة لمحمد رشاد

https://www.instagram.com/p/DM2n5v_MD0V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM2n5v_MD0V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM2n5v_MD0V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:04 صباحاً - في أجواء هادئة عنوانها البهجة والسعادة، أعلن الفنانخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، ليُدخل الفرحة إلى قلوب محبيه وجمهوره في الوطن العربي.واختار محمد رشاد الاحتفال بهذه المناسبة بجلسة تصوير رومانسية، نشرها عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، حيث ظهر برفقة خطيبته، وأرفق الصور بتعليق مليء بالمشاعر الصادقة والرومانسية، معبراً من خلال كلماته عن الحب والامتنان لشريكة حياته، حيث قال: "يا أجمل هدية من ربنا، بحبك، وحياتي كلها أحلوت بوجودك، يا نور عيوني ونبض قلبي وأيامي كلها، فرحتي كملت بيكي، الحمد لله على جميع عطاياه".ولقي منشور، تفاعلاً واسعاً، من قِبل محبيه ومتابعيه، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بخبر إعلان خطبته، متمنين له حياة سعيدة وهادئة، وذلك من خلال مجموعة من التعليقات جاءت كا التالي.. "مبروك ماشاء الله "، "يارب تكون حياتكم كلها خير وسعادة".ولم يقتصر الرد هنا على متابعيه، بل بادلته خطيبته نفس الشعور الطيب في تعليق آخر ، قالت من خلاله، "بحبك ربنا يخليك ليا ياحبيب قلبي وعمري كله". ​​ويضع الفنان محمد رشاد اللمسات الأخيرة على أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل عنوان "قهوة مظبوطة"، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، ورد "رشاد" لـ أغنيته الجديدة، بطرح الملصق الدعائي لها عبر صفحته على "إنستغرام" والذي ظهر عليه منفرداً، وجاء التعليق المرفق كاشفاً عن مقطع من كلماته، "يا اللي نازل من نظرنا واحدة واحدة، وانت نازل".يُذكر، أن آخر إصداراته الغنائية كانت أغنية "بيهزي" من كلمات محمود عبدالله، وألحان محمدالنادي، والتي طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إلى جانب حساباته على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.يمكنكم قراءة.. بالفيديو .. محمد رشاد بأول تعليق على أزمة طليقته مي حلمي: من حقي أفرح إنك زعلان

