شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يلتقي جمهوره في باريس 25 أكتوبر المقبل بعد تأجيل حفلات الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تأجيل من حفلاته المقررة في الساحل الشمالي، يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة الفرنسية باريس يوم 25 أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن يُقدّم راغب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها جمهوره في الوطن العربي، إلى جانب مجموعة من الأعمال الجديدة التي يقدّمها لأول مرة على المسرح، وسط حضور جماهيري من الجالية العربية ومحبيه في أوروبا.

من ناحية أخرى ردت زوجة المطرب راغب علامة على شائعة انفصالها عن زوجها والتي تم تداولها مؤخراً عبر السوشيال ميديا من خلال رسالة غير مباشرة عبر الاستورى الخاص بها على حسابها فى إنستجرام بنشر صورته وكتبت: "ملكى".

وكان المطرب راغب علامة محور الحديث والتريندات فى الأيام الأخيرة بعد بيان نقابة المهن الموسيقية الذى قرر إيقافه لحين التحقيق معه بسبب ما بدر على المسرح فى أحد حفلاته بالساحل الشمالى.