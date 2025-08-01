شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابات فى حفل محمد رمضان بالساحل إثر سقوط ألعاب نارية على الجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل للفنان محمد رمضان، في الساحل الشمالى مساء الخميس، انفجار ألعاب نارية التى تُطلق فى الحفلات، وسقوط بعضها على الجماهير، مما تسبب فى اشتعال النيران بـ4 من أفراد الأمن الخاص بالحفلة.

وقام الفنان محمد رمضان بإنهاء الحفل نظرا لوجود حالة وفاة بين المصابين نتيجة سقوط الألعاب النارية عليهم، وطلب من الجمهور الانصراف بهدوء منعا للتدافع، كما قام بطلب الإسعاف لمن أصيبوا، حيث تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.