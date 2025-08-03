أصالة تختتم مهرجان جرش بليلة استثنائية أعادت فيها الحنين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 10:08 صباحاً - اختتمت النجمة السورية أصالة نصري فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، بحفل جماهيري حاشد أقيم مساء السبت 2 أغسطس على المسرح الجنوبي، لتعود إلى هذا الحدث الثقافي الكبير بعد غياب دام أكثر من 15 عامًا، وسط حضور ضخم ملأ جنبات المدرجات وهزّ أرجاء المكان بالطرب والحماس.

إطلالة أنيقة ولمسة عائلية دافئة

أصالة أطلت على جمهورها بفستان أنيق من تصميم غريغور، وبدت في قمة تألقها، ورافقها في الحفل ابنتها شام وابنها خالد الذهبي، مما أضفى على الأمسية طابعًا عائليًا حميمًا، زاد من دفء الأجواء وأقربها من الجمهور الذي طالما أحبّها وتعلّق بصوتها.



أصالة من حفل ختام مهرجان جرش - الصورة من اللجنة الإعلامية للمهرجان

من «قد الحروف» إلى «بالعالي»... جمهور يردد عن ظهر قلب

قدّمت أصالة خلال الحفل باقة من أنجح أغانيها التي لطالما شكّلت جزءًا من وجدان المستمعين العرب، منها: عليم الله، قد الحروف، آسفة، أكتر من اللي أنا بحلم بيه، وسط تفاعل جماهيري لافت، حيث ردد الجمهور الكلمات بحماسة شديدة وكأنها نشيد جمعي.

ولم تغب الروح الوطنية عن السهرة، حيث غنّت أصالة للأردن أوبريت "بالعالي يا الأردن بالعالي"، الذي كانت قد أطلقته العام الماضي إلى جانب نجوم الطرب العربي: عمر العبداللات، ماجد المهندس، وحسين الجسمي، لتُعيد إشعال حماس الجمهور من جديد.

تكريم فني لروح فهد بلان

في لفتة مؤثرة، وجّهت أصالة تحية خاصة إلى روح الفنان الراحل فهد بلان، أحد رموز الغناء العربي، مؤكدة أن صوته وفنه لا يزالان حيّين في وجدان الجمهور العربي. وقدّمت أغنيته الشهيرة "واشرح لها" وأغنية "جابوا سيرته"، لتُعيد ذاكرة الجمهور إلى عصر الطرب الجميل.

أطلعوا على أصالة بعد طرح ضريبة البُعد: ألبوم فيه روحي و قلبي والكثير من تجاربي

تفاعل لا يُنسى: "بص شوف أصالة بتعمل إيه!"

منذ أن بدأت أصالة أغنيتها الشهيرة "أكتر من اللي أنا بحلم بيه"، حتى اشتعلت مدرجات المسرح الجنوبي بالهتافات والتصفيق، فيما تعالت الأصوات مرددة كلمات أغنياتها واحدة تلو الأخرى، من "يمين الله" إلى "يسمحولي الكل"، ثم "آسفة" و*"بامجنون مش أنا ليلى"*.

وفي إحدى اللحظات اللافتة، توقفت أصالة عن الغناء لتترك للجمهور حرية التعبير عن فرحته، ليعلو صوت الآلاف كجوقة حب جماعية تهتف باسمها وتردد ألحانها.

وقد بدا التأثر واضحًا على ملامح أصالة، التي عبّرت عن سعادتها بهذا التفاعل، مؤكدة أن مهرجان جرش هو "ركيزة أساسية لكل فنان"، ومشيرة إلى أنها تشعر بالفخر بالمشاركة في هذه الليلة التي لن تُنسى.

من جرش إلى العلمين الجديدة

وفي سياق فني متصل، تستعد أصالة لإحياء حفل جديد ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة، يوم السبت 7 أغسطس، حيث طُرحت التذاكر رسميًا عبر منصة "تذكرتي"، وسط إقبال جماهيري واسع، ما يعكس مكانة أصالة في قلوب جمهورها العربي.

"ضريبة البعد"... ألبوم يحقّق النجاح الكبير

وتواكب هذه الحفلات النجاحات التي يحققها ألبوم أصالة الجديد "ضريبة البعد"، الذي طرح مؤخرًا عبر جميع المنصات الرقمية. وقد تصدرت الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم اهتمام الجمهور منذ لحظة صدورها، وهي من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

تميّزت الأغنية بلحنها الشجي وكلماتها المعبرة عن مشاعر الفقد والاشتياق، وقدّمتها أصالة بإحساسها المعروف الذي يلامس الوجدان ويعبر عن صدق التجربة الإنسانية، مما عزز مكانة الألبوم بين الإصدارات الغنائية لهذا العام.

يمكنك قراءة أيضاً.. 5 ألبومات غنائية في يوليو الجاري لكبار النجوم.. تعرفوا على الموع

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».