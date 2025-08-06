شجون الهاجري تستعد لتقديم شيلة جديدة مع ضاري عبدالرضا وإليكم التفاصيل

أعمال قادمة لـ شجون الهاجري

آخر أعمال قدّمتها الفنانة شجون الهاجري

View this post on Instagram A post shared by Shejoun شجون(@shoooj)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 04:02 مساءً - تستعد الفنانهلتقديم شيلة غنائية مع الفنان، وهي عبارة عن أغنيه للحروف الإنجليزية للأطفال.وقد شاركت متابعيها صورة لها مع الفنان ضاري عبدالرضا أثناء تصوير العمل، وكتبت: "ثاني تعاون مع (فرقة المرجلة)، مع الفنان ضاري عبدالرضا بشيلة جديدة، إن شاء الله، عن حروف الإنجليزي، هدية من عندنا لكم، بنعلّم عيالنا حروف الإنجليزي بطريقة سهلة وممتعة".ثم كتبت: "اشتركوا بقناتهم ونبي نوصل الاشتراك 100 ألف مشترك، وعقب بنزلكم الشيلة وتستمتعون وتتعلمون، وهذا أقل شي نقدمه لكم، نحبكم ونكبر فيكم، إخوانكم شجون الهاجري وضاري عبدالرضا. اسم القناة باليوتيوب ضاري عبدالرضا Dhari Abdulredha".كما شاركت شجون متابعيها صورة لها مع شخصية "شقلوب"، كتبت: "صباح الخير، صغار وكبار شلونكم شخباركم، أنا وشقلوب مشتاقين لكم واجد، ومجهزين لكم مفاجأة إن شاء الله قريب نعلن عنها مع النجم الفنان ضاري عبدالرضا، تتوقعون هالمرة الأغنية بتكون عن شنو؟".كما شارك الفنان ضاري عبدالرضا بحسابه عن هذا التعاون مع شجون الهاجري .، وعلّقت شجون وكتبت: الله يكتب لنا كلّ خير، الشغل معاك متعة يا أخوي".وتستعد الفنانة شجون الهاجري والكاتب فهد العليوة لتقديم عملين على منصة شاشا. وكانت المنصة قد نشرت مؤخراً صوراً لهما وكتبت: "قريباً. مسلسلان من إنتاج شاشا. وبطولة شوجي. وتأليف فهد العليوة".وكان آخر أعمال قدّمتها الفنانة شجون الهاجري، عرضاً مسرحياً: "صنع في الكويت كلّ شي بالبرد"، بالكويت على مسرح نادي العربي بالمنصورية، وكانت المسرحية قد عُرضت العام الماضي بالكويت ودول الخليج، ولاقت استحساناً كبيراً ومتابعة، وتصدّرت الترند في مواقع التواصل الاجتماعي. والمسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار. وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة. ومن بطولة: الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، كوثر البلوشي، روان العلي، آلاء الهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، علي المهيني، محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، وليلى الرندي.أما أعمال "شجون" بالموسم الرمضاني فكانت: برنامج "شوج والأطفال 2"، والثاني مسلسل "وحوش". من إﺧﺮاﺝ سعيد الماروق. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي. ومن بطولتها بالإضافة إلى: الفنانة هيا عبدالسلام، فيصل العميري، علي كاكولي، بشار الشطي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبدالعزيز دشتي، محمد الحداد، شوق الهادي، أسمهان توفيق، مصطفى محمود، أحمد مساعد، عبدالعزيز السعدون، جاسم البلوشي، مبارك سلطان، بالإضافة إلى آخرين.

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